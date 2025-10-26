ASEAN 정상회의 말레이서 개막…한미일 정상 집결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제47차 동남아시아국가연합(ASEAN) 정상회의가 26일(현지시간) 말레이시아 수도 쿠알라룸푸르에서 본격 개막했다. 이번 회의엔 이재명 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 다카이치 사나에 신임 일본 총리 등 한미일 정상이 총출동했다.

올해 아세안 의장국인 말레이시아의 안와르 이브라힘 총리는 이날 개막 연설에서 "세계적으로 갈등이 고조되고 불확실성이 커지면서 경제뿐만 아니라 분열을 이해와 대화로 극복할 수 있다는 신념까지 위협받고 있다"며 "단결하면서 급변하는 환경에 유연하게 대처해야 한다"고 밝혔다.

이날 아세안은 이날 동티모르를 11번째 회원국으로 공식 승인했다. 동티모르는 동남아시아 국가 중 가장 최근인 2002년 독립했고, 2011년 아세안 가입을 신청한 이래 14년 만에 가입에 성공하게 됐다. '포용성과 지속가능성'을 주제로 하는 이번 아세안 정상회의는 오는 28일까지 진행된다.

특히 이번 회의에 앞서선 미·중 정상회담을 앞둔 트럼프 대통령의 행보가 주목받았다. '피스 메이커'를 자처하고 있는 트럼프 대통령은 이날 오전 태국-캄보디아 간 휴전협정 체결식을 주재했다. 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 훈 마네트 캄보디아 총리와 아세안 의장국 총리인 안와르 총리가 협정문에 서명했다. 태국과 캄보디아는 지난 7월 국경 분쟁으로 무력 충돌을 겪은 바 있다.

아울러 트럼프 대통령은 각국과 양자 회담, 협정 체결도 이어갔다. 이날 캄보디아와는 무역협정을, 태국과는 핵심 광물 관련 협력 협정을, 말레이시아와는 무역협정과 광물 관련 협정을 체결했다. 아울러 베트남과는 큰 틀의 합의를 이뤘다며 수 주 내로 협상을 마무리하겠다고 했고, 고율 관세를 두고 마찰을 빚어온 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과도 회담을 가졌다.





한편 미·중은 오는 30일 부산에서 열릴 예정인 미·중 정상회담을 앞두고 말레이시아에서 고위급 무역 회담도 이어갔다. 제이미슨 그리어 미 무역대표부 대표는 이날 중국 측 대표단과 협상 후 기자들과 만나 무역 휴전 연장, 희토류 문제 등에 대해 논의했다면서 "(미·중의) 정상들이 매우 생산적인 회담을 할 수 있는 단계에 도달하고 있다고 생각한다"고 했다.





