'비대면 개발행위 허가 신청'…함평군, IPSS 도입

전남 함평군은 비대면 인허가 행정체계 구축을 위한 '통합인허가지원서비스(IPSS)'를 도입하고 본격 운영에 들어갔다고 26일 밝혔다.

군은 이번 시스템 도입으로 군민이 복잡한 인허가 절차를 인터넷으로 간편하게 처리할 수 있는 비대면 행정 환경을 마련했다.

그동안 개발행위허가를 신청하려면 군청을 직접 방문하거나 우편으로 접수해야 했으나, 앞으로는 통합인허가지원서비스 를 통해 온라인으로 신청부터 준공필증 발급까지 전 과정을 한 번에 처리할 수 있다.

통합인허가지원서비스(IPSS) 는 토지이용 및 개발 관련 인허가를 통합 관리하는 온라인 행정 플랫폼으로, 이를 통해 민원인은 서류 출력이나 방문 없이도 실시간으로 인허가 진행 상황을 확인하고 결과를 받아볼 수 있다.

데이터 중심의 개발행위허가 업무로 군민에게 신속하고 투명한 행정서비스를 제공해 행정 신뢰도를 크게 향상될 것으로 전망된다.

군은 민원인의 혼란을 최소화하기 위해 올해 12월까지는 방문·우편 접수와 병행 운영하며, 시스템 안정성을 확보한 뒤 2026년부터 전면 전산화를 추진할 계획이다.





이상익 군수는 "통합인허가지원서비스 도입으로 군민의 행정 부담을 줄이고 신속하고 효율적인 인허가 서비스를 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 군민이 체감할 수 있는 편리한 행정서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





