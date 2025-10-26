이준석, 與 '장동혁 다주택' 비판에 "벤틀리 타며 용달차 4대 공격"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"민주당 장동혁 비판, 뜬금포 공격"

장 대표 부동산 보유 현황 놓고 여야 충돌

이준석 개혁신당 대표가 더불어민주당의 부동산 공세에 대해 "무리한 정치 공방"이라고 비판했다. 민주당이 장동혁 국민의힘 대표를 '부동산 부자', '다주택자'로 규정하며 압박하자, 이 대표가 이를 두둔하고 나선 것이다.

이준석 개혁신당 대표가 더불어민주당의 부동산 공세에 대해 "무리한 정치 공방"이라고 비판했다.

이 대표는 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "제3자적 관점에서 봤을 때 민주당의 장동혁 대표 비판은 뜬금포"라고 적었다. 이어 "마이바흐 타고 벤틀리 타는 사람들이 집에 중형차 한대, 경차 한대, 용달 한대, 오토바이 한 대 있는 사람한테 차가 4대라고 공격하는 느낌"이라고 비유했다. 민주당의 비판이 설득력을 잃고 있다는 취지로 읽힌다.

앞서 장 대표는 정부의 '10·15 부동산 대책'을 강하게 비판하며 "정책이 시장 원리를 거스른다"고 주장했다. 그러자 민주당은 장 대표가 "아파트만 4채를 보유한 다주택자"라며 반격에 나섰다.

장 대표는 즉각 해명에 나섰다. 그는 "지금은 서울 구로동 30평대 아파트에서 거주 중이며, 94세 노모가 거주하는 고향 시골집을 상속받아 소유하고 있다"고 밝혔다. 이어 "국회의원이 된 뒤 지역구 아파트 한 채와 국회 인근 오피스텔을 구입했다"며 "이후 장인어른이 별세하면서 장모님이 사시는 경남 진주 아파트의 지분 5분의 1을 상속받았고, 장인어른이 퇴직금으로 마련한 경기도 아파트는 아내가 10분의 1 지분을 갖고 있다"고 설명했다.

그는 자신이 보유한 아파트 4채의 시세는 약 6억6000만 원이며, 전체 부동산을 합쳐도 8억5000만 원 수준이라고 설명하면서 "형식상 6채로 보이지만 대부분 실거주용이고, 장모님이 생활비 마련을 위해 월세를 받는 아파트 한 채만 예외"라고 강조했다.





이에 대해 대통령실은 "부동산 여섯 채가 모두 실거주용이라면 머리와 발이 따로 사는 것이냐"며 장 대표를 비꼬았다. 문금주 민주당 원내대변인이 장 대표를 '아파트만 4채를 보유한 부동산 싹쓸이 특별위원장'이라고 비난한 바 있다.





