다자외교 앞둔 이 대통령, CNN서 경주빵·귤 홍보…"K푸드 건강식으로 최고"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 22일 미국 CNN의 윌 리플리 기자와 K-컬쳐 관련 인터뷰를 하고 있다. 사진=대통령실

AD

이재명 대통령이 "K푸드는 전 세계적으로도 건강식으로는 최고일 것"이라며 경주빵과 귤 등 우리 먹거리를 직접 소개했다.

이 대통령은 25일 공개된 CNN 인터뷰에서 이같이 말했다. 이 대통령은 진행자와 경주빵을 함께 먹으면서 "정말로 맛이 괜찮다"며 "APEC이 열리는 경주에 오시면 십중팔구는 이 빵을 드시게 된다"고 말했다.

그러면서 "(경주에 와서) 한국 음식도 많이 드셔보시고 한국 문화도 많이 체험하며 행복한 시간 되길 바란다"고 제안했다.

인터뷰장에는 이 대통령의 고향인 경북 안동에서 생산된 사과, 제주산 귤, 김밥, 약과 등이 놓였다. 이 대통령은 귤에 대해 "오렌지와는 다른데 맛이 매우 좋다"며 "한 번 드셔 보시면 얼마나 맛있는지 아시게 될 것"이라고 설명했다.

"이 대통령이 K드라마 폭싹 속았수다를 보고 눈물을 흘렸다고 들었다"는 진행자의 말에 이 대통령은 "매우 한국적인 작품"이라며 "한국 중에서도 아주 특정한 제주 지역, 과거 시대에 대한 얘기임에도 전 세계인들이 공감하는 것이 자체가 매우 놀라웠다"고 얘기했다.





AD

한편 이 대통령은 "문화의 최고봉은 가치와 질서"라면서 12·3 비상계엄 선포 당시 국민들이 보여준 한국 민주주의 위대함이 "전 세계의 표준이 되지 않을까"라고 말했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>