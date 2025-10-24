구미시의회 의원연구단체, 재정 건전성과 효율성 제고 대안제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구미시 재정분석 연구회 최종보고회 개최

경북 구미시의회(의장 박교상) 의원 연구단체인 구미시 재정분석 연구회(대표의원 추은희)는 지난 23일 구미시의회 간담회장에서 구미시 건전재정을 위한 연구용역 최종보고회를 개최했다.

구미시의회 간담회장에서 구미시 건전재정을 위한 연구용역 최종보고회를 개최 후 단체촬영/구미시의회 제공

본 연구회는 추은희 의원을 대표로 하여 김재우, 이지연, 이상호, 신용하 의원으로 구성됐으며 이날 보고회에는 구미시의회 양진오 부의장 및 연구회 소속 의원을 비롯한 용역수행기관 연구진, 관계 공무원 등 30여명이 참석했다.

이번 보고회는 지난 6월 발대식을 시작으로 약 5개월간 진행된 연구 활동의 결과를 공유하고, 구미시 재정의 건전성과 효율성 제고를 위한 개선 방안을 제시하기 위해 마련됐다.

그동안 구미시 재정분석 연구회는 ▲세입 확충 및 세출 효율화 방안 ▲국·도비 보조사업의 관리 개선 ▲중복·비효율 사업 정비 ▲기금재원구성 및 관리 등 구미시 재정 운영 전반에 대해 폭넓은 검토를 진행해왔다.

연구용역을 수행한 김유리 책임연구원은 구미시 재정 규모 및 세입·세출 분석 결과를 토대로 ▲ 국고보조사업 확보 등 관리 강화 ▲ 지방세 징수율 제고와 체납률 감소 ▲ 활용도가 낮은 특별회계 정비 ▲ 부적정 기금 운용 개선 등 지출구조조정의 필요성을 제안했다.

양진오 구미시의회 부의장은" 5개월 동안 시 재정의 현황을 분석하고 대안을 마련해 주신 연구단체 의원 여러분 노고에 감사드린다"며 "의정활동의 전문성과 협업을 바탕으로 한 연구 성과가 시민이 체감할 수 있는 변화로 이어지길 기대한다"며 앞으로도 실효성 있는 정책 연구가 꾸준히 이어지길 당부했다.

추은희 대표의원은" 이번 연구를 통해 도출된 결과들이 내년도 예산안에 적극 반영돼 구미시 재정의 투명성과 지속가능성을 높이는 정책으로 이어지기를 기대한다"며"의회와 집행부가 함께 지혜를 모아 세금이 보다 효율적이고 책임 있게 사용될 수 있도록 지속해서 노력하겠다"고 밝혔다.

또한, 연구단체 참여의원들은" 이번 연구를 통해 우리 시 재정의 현황과 앞으로 나아갈 방향을 확인할 수 있었다"며 "논의된 의견을 토대로 구미시 실정에 맞는 재정 운용을 추진해 예산 낭비 요인을 개선하고, 시민들에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.





한편 구미시 재정분석 연구회는 이번 최종보고회를 끝으로 연구 활동을 마무리하며, 제시된 정책 제언이 향후 예산편성 및 정책 수립 과정에 반영될 수 있도록 관련 부서와 지속적으로 협의해 나갈 계획이다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

