원주시-우미건설, '원주역 우미 린 더 스텔라' 지역업체 참여 협약 체결

원주시-우미건설, '공동주택건설사업 지역업체 참여' 협약 체결

684억원 규모…공사비 30% 이상 투입 지역경제 활성화 기대

강원도 원주시와 우미건설㈜는 24일 시청 7층 투자상담실에서 '공동주택건설사업 지역업체 참여 협약'을 체결했다.

원주시와 우미건설㈜가 24일 시청 7층 투자상담실에서 '공동주택건설사업 지역업체 참여 협약'을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 원주시 제공

이번 협약을 통해 '원주역 우미 린 더 스텔라 아파트'의 시공사인 우미건설은 공사비의 30% 이상을 지역 건설업체에 맡기기로 했다.

이에 따라 공동주택건설사업 공사비 2217억원 중 684억원이 지역 내 시공사, 인력, 자재, 장비 분야에 투입돼 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

한편 원주시는 2014년 이후 총 52건의 공동주택건설사업 지역업체 참여 협약을 체결했으며 누적 금액 2조194억 원이다.





원강수 원주시장은 "안전한 시공과 함께 최대한 많은 공사비가 지역에서 사용될 수 있도록 힘써 주시길 바란다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

