李대통령 "초국가 범죄에 총력 대응해야"…특별대응본부 설치

이재명 대통령이 23일 스캠, 마약, 사이버도박 등 국제 범죄와 관련해 관계부처가 협력해 총력 대응하라고 지시했다.

연합뉴스

강유정 대통령실 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령은 이날 오후 '초국가 범죄 대응 관계장관 회의'를 직접 주재하고 "캄보디아 송환 사건에서 보듯 초국가적 범죄 사건들이 국민의 삶을 파괴하고 있고 이를 방치하면 사회적 비용이 급속히 증가할 것"이라고 전했다.

이날 회의는 캄보디아 스캠 사태 등 초국가 민생 침해 범죄에 대한 긴급 대책을 마련하기 위해 열렸다. 국가정보원과 외교부, 법무부, 국무조정실, 검경과 금융위원회, 국세청과 관세청 등 관계자들이 자리했다.

강 대변인은 "정부는 외교부, 법무부, 금융위원회, 국정원 등 기관으로 통합 협의체를 구성하는 한편 '초국가 범죄 특별대응본부'도 설치하기로 했다"고 밝혔다.





앞서 이 대통령은 21일 국무회의에서도 국제적 보이스피싱 범죄와 관련해 "통상적으로 대응할 게 아니라 비상하게 해야 하지 않을까 싶다"고 주문했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

