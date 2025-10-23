해군 함정 하사 보직률 '바닥'…설상가상 신규 모집도 '난항'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유용원 국민의힘 의원

해군이 신규 하사 모집에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 특히 우리 해군 주요 함정의 하사계급 보직률도 턱없이 낮은 수준이어서 향후 숙련된 부사관 충원에 난항을 겪을 수 있다는 우려가 제기됐다.

23일 국회 국방위원회 소속 유용원 국민의힘 의원이 해군본부로부터 제출받은 '주요 함정별 간부 보직률 현황' 자료에 따르면, 올해 기준 장보고급 잠수함인 박위함, 이종무함 등에 현재 하사 보직률은 0%, 안창호함의 하사 보직률도 34%에 그쳤다. 이에 비해 상사 보직률은 박위함 216%, 이종무함 228%, 안창호함 137%에 달했다.

AD

대함 공격, 대잠 공격, 함대 방공 등 다용도로 활용되는 전투함인 구축함 역시 하사 보직률이 저조한 것으로 나타났다. 해군의 주력 전력인 구축함 중 일부인 대조영함은 28.6%, 율곡이이함은 39.1%, 광개토함은 53.5%, 39.1%, 53.5%의 하사 보직률을 기록하는 데 그쳤다.

해군 주요 함정의 낮은 하사 보직률 현상을 두고 유용원 의원은 "하사의 공백을 현재 중사, 상사 계급들이 대신하고 있지만, 머지않아 숙련된 적정 부사관 숫자 유지에 해군은 많은 애를 먹을 것"이라며 "하사들이 장시간 항해, 제한된 생활공간 등 근무환경이 열악한 함정 근무를 기피하는 문제 해결을 위해 획기적인 승선 인센티브 제도 도입 등 처우개선이 시급한 상황"이라고 지적했다.

이처럼 해군 주요 함정의 부사관 보직률이 턱없이 낮은 가운데, 해군은 신규 하사 모집에 큰 어려움을 겪고 있는 것으로 조사됐다. 최근 5년간 신임 하사 선발률은 ▲2020년 89.7% ▲2021년 88.9% ▲2022년 86.5% ▲2023년 62.4% ▲2024년 54.7%로 매년 지속적인 하락세를 기록했다. 특히 올해 9월 기준 선발률은 43.3%에 불과해 역대 최저치를 경신할 것으로 전망된다.





AD

유 의원은 "신규 간부 확보의 어려움은 전군이 공통으로 겪고 있는 구조적 문제로, 이제는 해군의 자체 노력만으로는 한계가 있다"며, "간부층의 사기 진작과 처우 개선을 위한 국방부와 정부 차원에서 특단의 대책 마련이 시급하다"고 밝혔다.





계룡=유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>