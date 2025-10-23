에버랜드, 루이·후이 새 보금자리 '판다 세컨하우스' 인기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

쌍둥이 아기판다들 맞춤형 독립 공간

오픈 20일 동안 6만명 다녀가

통창 유리로 다양한 관람… SNS서도 호응

세컨하우스 담은 SNS 콘텐츠 600만뷰 돌파

삼성물산 리조트부문 에버랜드는 지난 3일 일반에 공개된 '판다 세컨하우스'가 약 20일 동안 6만여명의 팬이 다녀가는 등 인기를 끌고 있다고 23일 밝혔다.

에버랜드 '판다 세컨하우스'에서 건강하게 독립 생활을 이어가고 있는 루이바오와 후이바오. 삼성물산

판다 세컨하우스는 우리나라에서 태어난 최초의 쌍둥이 판다인 루이바오와 후이바오를 위해 에버랜드가 약 1년간의 준비 기간 끝에 마련한 아기 판다 맞춤형 공간이다. 통상 생후 1년 반에서 2년이 지나면 단독 생활을 하는 판다 특성상 루이바오와 후이바오도 지난 9월부터 판다 세컨하우스로 이동해 강철원, 송영관 등 주키퍼들의 세심한 보살핌 속에 활기차고 건강한 독립생활을 이어가고 있다.

판다 세컨하우스는 전면 통창 유리를 통해 한층 가까운 거리와 색다른 시선에서 자유롭게 놀고 있는 아기 판다들의 모습을 관람할 수 있게 돼 있다. 판다들의 전용 공간이 추가로 오픈하며 최근에는 판다월드와 판다 세컨하우스를 하루에 모두 방문해 두 공간의 분위기와 관람 포인트를 비교하는 코스가 하나의 팬덤 문화로 자리 잡아가는 분위기다.

관람객들은 판다월드에서 러바오와 아이바오를, 세컨하우스에서 루이바오와 후이바오를 종일 만날 수 있다. 쌍둥이 판다들의 세컨하우스 생활 모습을 보여주는 사회망서비스(SNS) 콘텐츠 조회수도 에버랜드, 뿌빠TV 등 자사 채널에서만 600만뷰를 넘어서며 큰 인기를 끌고 있다.





지난 20일부터는 캘린더, 다이어리 등 신년맞이 필수 아이템들을 사랑스러운 바오패밀리의 사진들과 함께 만나볼 수 있는 '2026 바오패밀리 시즌그리팅' 한정판 굿즈의 사전 판매가 시작돼 다음 달 2일까지 구매할 수 있다. 쌍둥이 판다의 독립을 응원하며 출시되었던 루이후이 사원증 인형도 지금까지 약 6000개가 판매되며 좋은 반응을 얻고 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

