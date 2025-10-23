유진투자증권, 라트비아 경제부와 인프라·방산 분야 전략적 협력 MOU 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유진그룹 금융 계열사 유진투자증권이 라트비아 경제부(Ministry of Economics)와 대규모 인프라 및 방위 산업 분야의 전략적 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 라트비아 현지 시각 10월 20일, 라트비아 경제부 청사에서 유진그룹 유경선 회장 및 유진투자증권 임직원, 빅토르스 발라이니스(Viktors Valainis) 라트비아 경제부 장관 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 협약식이 진행됐다. 협약식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있는 모습. 왼쪽부터 유진그룹 유경선 회장(좌), 빅토르스 발라이니스(Viktors Valainis) 라트비아 경제부 장관. 유진투자증권

유진그룹(회장 유경선) 금융 계열사 유진투자증권(대표이사 유창수, 고경모)이 라트비아 경제부(Ministry of Economics)와 대규모 인프라 및 방위 산업 분야의 전략적 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 MOU는 라트비아의 인프라 및 방위 산업 프로젝트를 유진투자증권과 라트비아 정부가 공동으로 발굴, 평가, 개발하는 것을 목표로 한다. 앞으로 양 기관은 전략적 투자 유치, 기술 개발 촉진, 경제 안보 강화를 위해 PPP(Public Private Partnership) 차원의 협력을 강화할 예정이다.

라트비아 현지 시각 지난 20일 라트비아 경제부 청사에서 유진그룹 유경선 회장 및 유진투자증권 임직원, 빅토르스 발라이니스(Viktors Valainis) 라트비아 경제부 장관 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 협약식이 진행됐다. 협약식에서는 지금까지의 협력 진행 경과를 공유하고, 대규모 인프라 산업 및 방위 산업 분야에서의 구체적인 협력 방안을 논의했다.

빅토르스 발라이니스 경제부 장관은 "이번 양해각서 체결은 양국 협력의 본격적인 출발점으로, 이를 통해 대규모 투자와 사업화 파트너십의 기반을 확대할 수 있을 것으로 기대한다"라며 "신뢰할 수 있는 파트너인 유진그룹은 앞으로 유럽 시장 진출을 모색하는 한국 기업에게 든든한 가교 역할을 하게 될 것"이라고 말했다.

유진그룹 유경선 회장 또한 "이번 협약은 단기적 협력을 넘어, 양국 기업들이 미래의 강력한 파트너로 발전하기 위한 장기적 협력의 출발점"이라며 "인프라·방산·바이오 등 다양한 분야에서 실질적인 협력 모델을 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.

라트비아는 작지만 빠르게 성장하는 발트의 혁신국가로, 탄탄한 ICT 역량을 기반으로 디지털·그린 전환, 바이오·헬스, 방위·첨단 제조 등 다방면에서 기회를 확장하고 있다.





유진 출장단은 이번 방문 기간 동안 MOU 체결 외에도 라트비아 내 주요 의료기관과 방위산업 관련 기업을 방문해 구체적인 협력 과제를 위한 논의를 가졌다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

