관악구, 샤로수길서 ‘그라운드 샤로수’ MZ 축제 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 관악구(구청장 박준희)가 다음 달 1일 지역 대표 상권인 샤로수길에서 ‘청년문화놀이터 그라운드 샤로수’를 열고, 11월 로컬브랜드 축제의 첫 문을 연다.

지난 6월 개최된 샤로수길 청춘 오락실을 찾은 청년들과 박준희 관악구청장. 관악구 제공.

AD

지난 6월 ‘청춘 오락실’ 콘셉트의 축제로 큰 호응을 얻은 구는 이번 행사를 통해 청년의 취향에 맞춘 다양한 문화 콘텐츠를 결합한 ‘청년 문화 놀이터’를 선보인다.

이번 축제는 샤로수길 일대에서 ‘그라운드 샤로수’를 주제로 ▲Ground Vibe ▲Ground Play ▲Ground Taste 등 세 가지 테마로 구성된다.

Ground Vibe에서는 유명 DJ들이 선호도 높은 EDM 장르 음악으로 무대를 꾸미며, 레이저 조명쇼가 함께 펼쳐져 현장의 열기를 더한다.

Ground Play에서는 신발 던지기, 공기놀이 같은 추억의 게임과 미니 컬링, 다트 등 미니 스포츠 게임이 마련된다. 구는 “게임 미션을 완료하면 상권 내에서 사용할 수 있는 할인쿠폰이 지급돼 지역경제 활성화에도 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

Ground Taste에는 샤로수길 맛집들이 참여하는 ‘야장거리’가 조성된다. 방문객들은 다양한 음식과 안주를 즐기며 가을밤 거리의 낭만을 만끽할 수 있다. 또 샤로수길 내 덕진경로당 어르신들이 준비한 ‘차(茶) 나눔 행사’도 함께 진행돼 전 세대가 어우러지는 축제의 의미를 더한다.

구는 축제 당일인 11월 1일 오전 9시부터 자정까지 관악로14길 일대의 차량 통행을 제한한다.

샤로수길은 지난해 서울시 로컬브랜드 육성사업에 선정돼 3년간 30억원의 예산을 확보했으며, 인프라 확충과 콘텐츠 개발, 상인 역량 강화 등으로 ‘서울 대표 상권’으로의 도약을 추진 중이다. 지난 6월 열린 ‘샤로수길 청춘오락실’ 행사에는 2만6000여명이 방문해 축제 전주 대비 매출이 25% 이상 증가하는 성과를 거뒀다.





AD

박준희 관악구청장은 “샤로수길은 단순한 상권을 넘어 청년이 만들어가는 문화공간으로 자리 잡고 있다”며 “청년이 주인공인 로컬이벤트 축제를 통해 샤로수길이 청년문화 상권으로 더욱 단단히 뿌리내리도록 하겠다”고 말했다.

관악구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>