여수광양항만공사, '북극항로 개척' 4개사와 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여수·광양항 동북아 거점항만 입지 확보

친환경 에너지 허브항만 육성 본격 시동

여수광양항만공사(사장 직무대행 황학범, 이하 '공사')는 지난 22일 공사 본사에서 한국석유공사, BS한양, 오일허브코리아여수와 '북극항로 개척 정책과제 공동 이행을 위한 업무협약'을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 여수광양항의 동북아 북극항로 거점항만 입지를 확보하고 친환경 북극에너지 물류유통 허브항만으로 육성하기 위해 협약 참가 기관 및 기업 간 상호협력 할 수 있는 유기적 협력체계를 구축하는 데 뜻을 모았다.

여수광양항만공사는 지난 22일 공사 본사에서 한국석유공사, BS한양, 오일허브코리아여수와 '북극항로 개척 정책과제 공동 이행을 위한 업무협약'을 체결했다. 여수광양항만공사 제공

AD

각 협약 기관 및 기업은 향후 북극항로 개척에 필요한 인프라 구축과 투자 협력, 극지에너지 안정적 운송을 위한 전략 수립, 북극항로 에너지자원 수송실증 추진, 여수광양항을 에너지 물류허브 및 친환경 연료 벙커링 항만으로 육성 등에 긴밀히 협력하기로 했다.

북극항로는 아시아와 유럽을 최단 거리로 연결할 수 있는 차세대 해상 물류 경로로 주목받고 있으며, 최근 기후변화로 운항 가능 기간이 확대됨에 따라 현실적 대체 항로로 가치가 커지고 있다.

특히, 북극해 인근의 잠재 또는 개발 중인 에너지 자원의 최대 수요처로써 아시아 시장이 주목받고 있는 만큼 운송 및 유통을 위한 거점으로 국내 항만의 가능성이 대두되고 있다.

여수광양항의 경우 여수국가산업단지와 포스코 광양제철소를 배후산업으로 보유하고 있어 풍부한 에너지 자원의 수요처일 뿐만 아니라, 초대형 원유, 천연가스 저장 및 유통시설이 지속적으로 건설되고 있어 북극항로 에너지 화물의 동북아 저장비축 및 유통기지로 발돋움할 수 있는 가능성이 높다고 평가된다.

최근 포스코 LNG 2터미널 건설 및 저장능력 확대와 BS한양과 GS에너지가 공동 추진 중인 묘도 동북아LNG허브터미널 건설이 완료되면 글로벌 선사들의 선박배출 온실가스 감축에 따른 친환경연료 벙커링의 공급기지 역할도 기대해 볼 수 있을 것이다.





AD

황학범 사장 직무대행은 "이번 협약은 여수광양항이 동북아 북극항로 거점항만으로 도약하기 위한 의미 있는 첫걸음이다"며 "공공기관과 에너지 민간기업이 하나로 협력해 북극항로 개척의 선도적인 역할과 국가 에너지 및 자원수급전략에 기여하는 성과를 만들어내겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>