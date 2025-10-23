[오늘의신상]엔제리너스, '한쌈 고추장불고기 반미' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반미 샌드위치 누적 판매량 700만개 돌파

롯데GRS가 운영하는 커피 프랜차이즈 브랜드 엔제리너스가 반미 샌드위치 누적 판매량 700만개 돌파와 함께 신메뉴 '한쌈 고추장 불고기 반미'를 출시한다고 23일 밝혔다.

엔제리너스는 최근 글로벌 미식 트렌드의 확산으로 다양한 국가의 식문화를 즐기고자 하는 소비자와 '뉴식가(New+食+사람)'를 공략하기 위해 시즌 한정 신메뉴 '한쌈 고추장 불고기 반미'를 출시한다. '뉴식가'란 새로운 제품에 도전하고 SNS를 통해 신제품을 알리는 것을 즐기는 소비자를 의미한다.

엔제리너스 '한쌈 고추장 불고기 반미'. 롯데GRS

AD

'한쌈 고추장 불고기 반미'는 고추장 불고기의 매콤한 풍미와 아삭한 무채, 감칠맛을 돋우는 깻잎페스토가 야채와 더해져 '한쌈'을 먹는 듯한 새로운 미식 경험을 제공한다. 한국의 식문화인 '쌈'을 베트남 샌드위치인 반미에 녹여내 이국적이면서도 고추장 불고기의 익숙한 맛을 느낄 수 있다는 점이 특징이다.

엔제리너스를 대표하는 수제 디저트 '반미 샌드위치'는 출시 이후 누적 판매량 700만개로 꾸준한 인기를 입증하고 있다. 엔제리너스 반미 샌드위치는 주문 즉시 매장에서 직접 제조해 제공되는 제품으로 한 끼 식사로 손색없다. 이번 신제품 출시로 반미 샌드위치는 ▲오리지널 불고기 ▲햄&에그 ▲치즈 에그마요 ▲한쌈 고추장 불고기 반미 총 4종으로 확대됐다.





AD

롯데GRS 관계자는 "엔제리너스의 시그니처 메뉴로 사랑받아온 반미 샌드위치를 글로벌 미식 트렌드에 발맞춰 다양한 시리즈로 선보이고자 한다"며 "앞으로도 독창적인 제품을 통해 제품군 및 브랜드 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>