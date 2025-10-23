천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경주 특산물 천년한우·가자미 등 후보 거론

백악관 셰프 에드워드 리 총괄…31일 공개

경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 일주일 앞으로 다가오면서 정상 만찬에 어떤 음식이 오를지 관심이 쏠리고 있다. 최근 전 세계적으로 한국 음식의 인기가 높아지는 가운데 이번 APEC 행사가 'K푸드 열풍'을 한층 더 확산하는 계기가 될 것이란 관측도 나온다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 환영 웰컴존이 꾸며져 있는 김해공항의 모습. 연합뉴스

이번 만찬은 개최지 특색을 살린 '로컬 푸드 만찬'이 될 가능성이 높다. 경주의 대표 특산물인 천년한우와 가자미, 지역산 농산물 등이 주요 식자재 후보군으로 거론된다.

23일 외교부 등에 따르면 정상 만찬 메뉴는 보안을 이유로 당일인 31일에 공개될 예정이다. 다만 경주에서 열리는 행사인 만큼 지역 식자재를 활용할 가능성이 높다.

경주는 산과 바다를 모두 끼고 있어 다양한 농·축·수산물을 생산한다. 이 가운데 천년한우는 지역 농가 2000여 곳이 키우는 경주의 대표 브랜드로 일반 소고기보다 감칠맛이 풍부하다는 평가를 받는다. 2005년 부산 APEC에서도 소고기 요리 '너비아니'가 만찬에 등장했던 만큼 올해 경주에서도 한우가 주재료로 쓰일 가능성이 높다. 이외에도 동해안에서 잡히는 가자미나 참전복 등이 식탁에 오를 후보로 꼽힌다.

만찬에 오를 술 역시 관심사다. 지난 8월 APEC 문화산업 고위급대화 환송 만찬에서는 경북 지역 전통주인 교동법주, 안동소주, 대몽재 1770, 크라테 와인 등이 소개됐다. 이 중 일부가 정상 만찬 건배주나 식후주로 채택될 가능성이 있다.

이번 만찬은 넷플릭스 요리 경연 프로그램 '흑백요리사'에 출연한 한국계 미국인 셰프 에드워드 리가 총괄한다. 그는 2023년 미국 백악관 한미 국빈 만찬에서 게스트 셰프로 초청된 바 있으며 이번에는 롯데호텔 셰프들과 협업해 메뉴를 구성한다.





에드워드 리 셰프는 외교부 유튜브 인터뷰에서 "이번 만찬을 통해 한국 음식과 재료의 이야기를 전하고 싶다"며 "전통을 지키며 아름다운 것과 혁신을 추구한 아름다움을 보여주고 싶다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

