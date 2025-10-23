'달리는 생활공간' 만든다 …LG전자, SDV 글로벌 도전장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 車 마켓플레이스 합류 '전장 강화'

토탈 솔루션 바탕, 글로벌 파트너십 공략

기술 경쟁력 앞세워 SDV 시장 선도 의지

LG전자가 소프트웨어 중심 차량(SDV) 시대의 글로벌 파트너십을 확대하기 위해 차량용 소프트웨어 마켓플레이스 '에스디버스(SDVerse)'에 합류한다. SDV 토탈 솔루션을 기반으로 완성차 고객들의 핵심 파트너로 자리매김하며 전장(자동차 부품) 경쟁력을 강화할 방침이다.

LG전자는 에스디버스 합류를 통해 글로벌 차량용 소프트웨어 생태계와의 파트너십을 확대하고 전장 사업 경쟁력을 한층 강화해 나갈 계획이라고 23일 밝혔다. 에스디버스는 제너럴모터스(GM)·마그나(Magna)·위프로(Wipro) 등이 주도해 설립한 업계 최초의 차량용 소프트웨어 오픈마켓 플랫폼이다. 완성차 업체와 부품사, 소프트웨어 개발사 등이 모두 참여하고 있다.

LG전자가 글로벌 차량 소프트웨어 마켓플레이스 '에스디버스(SDVerse)'에 합류하며 차량용 인포테인먼트, 인캐빈 센싱 등 다양한 소프트웨어 중심 차량(SDV) 솔루션의 혁신 속도를 높인다. LG전자

에스디버스는 차량 소프트웨어를 부품처럼 등록·비교·거래할 수 있는 구조다. 구매자는 에스디버스에서 품질 기준 적용 여부 등을 손쉽게 확인하고 필요한 소프트웨어만 상세히 비교해볼 수 있다. 판매자의 경우 글로벌 톱티어 완성차 업체와 부품사를 잠재 고객으로 둘 수 있고, 구매 의사를 가진 고객만 집중 대응할 수 있어 효율적이다. LG전자의 플랫폼 합류는 글로벌 시장에서 기술 경쟁력을 검증받겠다는 의지를 드러낸 것이자, 실제 계약으로 성과를 내겠다는 자신감으로 풀이된다.

LG전자의 전장 사업을 담당하고 있는 VS사업본부는 에스디버스에 SDV를 위한 소프트웨어 솔루션 'LG 알파웨어(LG αWare)' 등 다양한 모빌리티 솔루션을 공개할 예정이다. 또 글로벌 완성차 고객 및 협력사와의 협업을 통해 복잡해진 차량용 소프트웨어의 호환성 문제를 해결하고 보안·안정성 향상, 운전자 경험 혁신 등 업계의 과제들을 해결할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

LG전자는 차량용 웹 운영체제(webOS) 콘텐츠 플랫폼 등 인포테인먼트 영역과 운전자 안전을 지키는 인캐빈 센싱, 데이터 수집을 위한 텔레매틱스 등 SDV 분야 토탈 솔루션을 갖추고 있다. 올해 4월 GM으로부터 '최우수 크리에이티비티 팀'으로 선정되고, 글로벌 미디어 '모터트렌드(MotorTrend)'로부터 'SDV 이노베이터 어워즈'를 수상하는 등 기술 리더십을 인정받고 있다.

LG전자가 CES 2025에서 공개한 공감지능(AI)을 적용한 첨단 모빌리티 기술인 ‘인캐빈 센싱(운전자 및 차량 내부 공간 감지)’ 솔루션. LG전자

지난달 독일 뮌헨에서 열린 국제 모빌리티쇼 'IAA 2025'에서 차량을 단순한 이동 수단이 아니라 사용자 경험 중심의 '바퀴 달린 생활 공간'으로 만들겠다는 비전을 제시하기도 했다.

프라샨트 굴라티 에스디버스 최고경영자(CEO)는 "LG전자의 폭넓은 모빌리티 솔루션은 에스디버스 생태계에 큰 가치를 더하고, SDV 시대를 앞당기는 데 핵심 역할을 할 것"이라고 했다.





은석현 LG전자 VS사업본부장(부사장)은 "다가오는 SDV 시대에 맞춰 검증된 차량용 소프트웨어 솔루션으로 혁신 속도를 높이고 업계 전반의 경쟁력 강화를 이끌어 나가겠다"고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

