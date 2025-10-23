마뗑킴, 미국·동유럽 진출…"아마존·현지 편집숍 입점"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

체코·불가리아 등 동유럽 소비자 공략

올해 4분기 내 유럽 주요 허브 점진적 확장

패션브랜드 마뗑킴이 미국과 동유럽 시장에 본격적으로 진출한다고 23일 밝혔다.

먼저 마뗑킴은 불가리아 편집숍 '스캔들(Scandal)'을 통해 가방, 지갑 등 잡화 라인을 선보인다. 합리적인 가격대와 감각적인 디자인이 현지 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻고 있으며 이를 발판으로 체코와 발칸 반도 등 인근 국가로 유통 채널을 확대할 예정이다.

아마존닷컴 마뗑킴 화면. 하고하우스 제공.

마뗑킴은 이러한 초기 성과를 기반으로 현지 편집숍 중심의 유통 구조를 확립해 접근성을 높이고, 브랜드 베스트 상품 라인업으로 경쟁력을 한층 강화할 예정이다.

미국에서는 아마존에 공식 입점해 북미 지역 소비자와 접점을 확대한다. 마뗑킴은 10월부터 전 세계 시장에서 반응 좋은 브랜드 로고 아이템과 웨어러블한 의류, 데일리 가방 등 약 60종을 아마존에서 선보인다. 또한 상품 리뷰, 추천 알고리즘, 검색 기반 노출 시스템 등 아마존의 쇼핑 기능을 적극적으로 활용해 브랜드 인지도를 높이고 신규 고객층을 확보할 계획이다.

마뗑킴은 올 4분기 내 추가 수출 확대를 추진 중이며, 향후 유럽 주요 허브로의 단계적 확장을 통해 글로벌 성장세를 이어갈 방침이다.





하고하우스 관계자는 "자사몰을 중심으로 해외 매출이 성장세를 보이는 가운데, 이번 동유럽 진출과 아마존 입점은 그 흐름을 오프라인 채널까지 확대하기 위한 행보"라며 "앞으로도 마뗑킴은 국가별 소비자 취향에 맞춘 맞춤형 전략으로 글로벌 시장에서의 경쟁력을 더욱 공고히 할 것"이라고 전했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

