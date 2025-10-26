본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'북극항로 선점하라' 한·중·일 삼국지[북극, 패권의 新항로]⑥

이현주기자

입력2025.10.26 06:30

시계아이콘02분 31초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

韓, 과학연구 기반 정책적 접근에 속도
中, 러시아와 '빙상 실크로드' 구축

북극이사회 옵서버 국가로 동시 가입한 한·중·일 3국은 수에즈 운하를 이용할 때보다 물류 수송 거리를 약 40% 단축할 수 있는 북극항로 개척을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있다.


'북극항로 선점하라' 한·중·일 삼국지[북극, 패권의 新항로]⑥ 16~18일(현지시간) 아이슬란드 레이캬비크 하르파 콘서트 홀에서 북극서클총회가 열렸다. 참가자들이 총회를 준비하고 있다. 이현주 기자
AD

국정과제로 본격 추진하는 북극항로 개척

한국의 북극항로 개척은 한·중·일 가운데 가장 느리게 시작됐지만, 이재명 정부 들어 주요 국정과제로 포함돼 추진력을 높여가고 있다. 해양수산부(해수부)는 내년도 5500억원 예산을 편성해 쇄빙선 건조와 극지 해기사 양성 등을 위해 쓰기로 했다. 올해보다 1041억원(23.4%) 늘어난 규모다. 차세대 쇄빙연구선 건조 등 기술개발 예산은 올해 79억원에서 내년 677억원으로 대폭 증액한다. 북극항로 활성화와 물동량 증가에 대비한 부산항 진해 신항 건설과 광양항 항만 자동화 등에는 4622억원, 658억원을 각각 투입한다.


여론도 뒷받침되고 있다. 올해 3월부터 지난달까지 국회에서 북극항로 특별법은 여야를 아울러 모두 5건이 나왔다. 범부처 간 협력을 위해 대통령 직속 북극항로위원회를 만들고 거점 지역 개발을 통해 북극항로 해상 물류를 주도해야 한다는 내용이 공통으로 담겼다. 이를 통해 글로벌 공급망 재편에 주도적으로 대응해야 한다는 것이다.


그동안 과학 연구에 중점을 두고 북극 문제에 대응해왔던 한국은 2018년 '북극활동진흥기본계획'을 기점으로 북극항로의 경제적 가치를 우선순위에 둔 항로 개척 프로젝트에 속도를 내고 있다. 특히 북극 연구는 북극권 국가의 지원 없이는 수행이 어려운 만큼 북극항로 개척 과정에서 우리의 연구 성과 및 기술력을 바탕으로 한 국가 간 협력에 신경을 쓰고 있다.


신형철 극지연구소장은 지난 16~18일(현지시간) 아이슬란드 레이캬비크에서 열린 북극서클총회에서 발표문을 통해 "북극항로는 북극 해상 항로의 안전성 예측이 이뤄진다 하더라도 유류 유출이나 수색·구조 상황에 대비한 완벽한 비상 계획 없이는 실현될 수 없다"면서 "연구활동도 마찬가지다. 북극권 국가들에 의해 배타적으로 추진된다면 그 효용성은 제한적일 것"이라고 설명했다.

'북극항로 선점하라' 한·중·일 삼국지[북극, 패권의 新항로]⑥
일본은 차세대 쇄빙연구선 기반 항로 접근성 평가 실시

일본도 북극항로의 경제적 효과에 주목하고 2027년 운항 예정인 차세대 쇄빙연구선 '미라이II'를 통해 항로 개척에 속도를 낸다는 전략이다. 일본 문부과학성 북극 연구 플래그십 프로그램(Arctic Challenge for Sustainability) 세부 과제 현황에 따르면 일본은 2029년까지 연구선 미라이II 기반 관측을 통한 항로 접근성 평가를 수행할 계획이다. 미라이II는 북극해를 거의 연중 항해할 수 있으며 해수의 온도나 염분 농도를 분석하는 장치와 해빙 형상을 조사하는 수중 드론 등도 갖췄다.


일본 사사카와 평화재단 해양정책연구소의 타카야 시게키 선임연구원은 북극서클총회 '일본 북극 정책 10년:성과 평가와 향후 과제' 세션에서 "북극항로는 수에즈 운하나 말라카 해협을 통과하는 항로보다 최대 60%까지 거리를 단축할 수 있어 연료 소비와 탄소 배출, 운송 비용을 크게 절감할 수 있다"면서 "북극항로는 글로벌 물류의 회복력을 강화하는 역할을 할 수 있다"고 말했다. 이노모토 히로유키 일본 국립극지연구소 프로젝트 교수도 "일본은 (북극항로 관련)정치 상황, 해빙 조건, 항해 가능성, 시장 수요 등을 매우 신중히 모니터링하고 있다"고 말했다.

'북극항로 선점하라' 한·중·일 삼국지[북극, 패권의 新항로]⑥


中, 러시아와 '빙상 실크로드' 구축

아시아권에서 북극항로 개척에 가장 빠르게 성과를 내고 있는 나라는 중국이다. 중국은 북극해 연안국은 아니지만 자국을 '근(近) 북극 국가'로 규정하고 막대한 자본력과 투자금을 발판 삼아 북극에서의 영향력을 확대해왔다.


2012년부터 2017년간 중국이 미국을 제외한 북극 연안 6개국에 투자한 돈은 총 2474억 달러(약 353조8067억원)다. 같은 기간 우리나라는 52억1680만달러(약 7조4631억원)를 투자하는데 그쳤다. 중국의 투자가 다소 과장된 금액이라는 이야기도 있지만, 중국이 북극권 국가에 인프라 구축과 광산 개발 등에 대규모 투자를 단행해온 것은 사실이다. 중국은 2018년 '북극정책백서'를 발간하고 북극항로 개발과 이용 의지를 적극적으로 밝혔다.


중국은 우크라이나 전쟁으로 제재를 받고 있는 러시아와도 북극 이슈 만큼은 공개적으로 협력을 강화하고 있다. 중국은 2014년 야말 LNG선 프로젝트(북극항로를 통과한 최초의 LNG선 프로젝트)에 참여한 러시아 기업의 지분을 29% 확보하는 것을 시작으로 러시아와의 협력을 지속해서 확대해왔다. 올해 6월에는 북극 선박 건조 공동사업을 위한 합작 기업을 만들기로도 했다. 북극항로 개척에 러시아의 적극적인 협력을 이끌어내고 있다는 점은 한국, 일본과의 차이점이기도 하다.


지난 13일 중국 컨테이너 화물선 '이스탄불 브릿지'가 20일 만에 북극항로를 거쳐 영국 펠릭스토 항구에 도착한 것도 러시아의 지원이 있었기에 가능했다. 이리나 스트렐니코바 모스크바 고등경제대학교 유럽·국제학 종합연구센터(CCEIS) 부교수는 북극서클총회 '중국의 북극 관계: 전략적 경쟁과 실용적 협력' 세션에서 "러시아와 중국은 북극 지역에서 많은 공통점을 갖고 있다"면서 "우리는 북극이사회 역할과 국제법도 준수하고 있다"고 말했다.


다만, 북극권에서 나타나고 있는 러시아를 낀 중국의 급속한 팽창은 오히려 유럽과 북미 지역 주변국의 경계를 강화하는 계기가 됐다. 우크라이나 전쟁 이후 러시아가 민간 인프라를 군사 전략과 결합하는 '이중용도' 북극 전략을 본격화하면서 중국의 북극 내 움직임도 같은 의심을 받고 있기 때문이다


지금 뜨는 뉴스

AD

워싱턴 민간단체인 중미연구소(ICAS)의 홍농 전무이사는 "이번 항해는 아시아와 유럽을 연결하는 극지역을 통한 최초의 정기선 서비스이자, 중국 및 유럽 여러 항구에 기항한 사례로써 특별한 의미가 있다"면서도 "중국은 러시아와의 협력으로 미국과 긴장 관계가 악화되면서 북미 지역에서 과학 연구 협력에 타격을 입고 있다"고 말했다.




레이캬비크(아이슬란드)=이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기