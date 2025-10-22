“도전하는 스타트업과 미래로”…카카오벤처스, KV인사이트풀데이 성료

서비스·헬스케어·딥테크 분야 인사이트 세션 및 네트워킹

카카오벤처스 투자 심사역·스타트업 생태계 구성원 집결

극초기 전문 벤처캐피털(VC) 카카오벤처스가 'KV 인사이트풀데이'를 통해 각 분야 전문가와 산업·기술에 대한 다양한 관점을 공유했다. 22일 서울 강남구 스타트업브랜치에서 열린 이번 행사는 카카오벤처스 투자 심사역과 스타트업, 산업 전문가가 참여한 '인사이트풀 세션'과, 참석자들이 협업 가능성을 찾는 '네트워킹' 등으로 구성됐다.

김기준 카카오벤처스 대표가 22일 서울 강남구 스타트업브랜치에서 ‘KV 인사이트풀데이’ 환영사를 전하고 있다. 카카오벤처스

이날 김기준 카카오벤처스 대표는 환영사에서 "기술과 산업의 경계가 빠르게 재편되는 시기에 함께 미래를 바라보고 손을 맞잡는 순간이 꼭 필요하다고 생각한다"며 "카카오벤처스는 하이파이브를 통해 도전하는 스타트업을 응원하고 다음 도약에 에너지를 보태고자 한다"고 밝혔다.

인사이트 세션은 카카오벤처스 주요 투자 분야인 서비스·디지털헬스케어·딥테크 영역으로 구성됐다.

첫 순서는 'K뷰티의 글로벌 수출 다각화 전략'을 주제로 진행됐다. 안혜원 선임 심사역은 "최근 K뷰티 수출은 중국·미국 중심에서 유럽·중동 등으로 다변화되고, 특히 최근 폴란드·홍콩·아랍에미리트 시장의 성장세가 두드러진다"며 "이제는 미국을 넘어 신흥 시장으로의 다각화 전략이 필요한 시점"이라고 말했다. 패널 토크에서는 홍진석 라운드랩 이사가 해외 진출 경험을 나누며 수출 다각화의 필요성을 강조했다. 홍 이사는 "제품 제작과 세일즈 마케팅을 함께 진행해야 한다"며 "소비자 반응을 제작 단계부터 유연하게 고민해야 한다"고 조언했다.

카카오벤처스가 22일 서울 강남구 스타트업브랜치에서 ‘KV 인사이트풀데이’ 행사를 진행했다.

두 번째 순서에선 조현익 수석 심사역이 'AI로 다시 쓰는 기업 운영 공식'을 주제로 기업 운영이 인공지능(AI)을 통해 재구성되는 과정을 전했다. 조 수석 심사역은 "과거 효율화 수단이던 기업용 서비스형소프트웨어(SaaS)가 이제는 AI와 결합해 조직 구조, 의사결정 방식을 근본적으로 바꾸고 있다"며 "단순 자동화를 넘어 일의 구조와 흐름, 수행 주체를 재설계하는 단계에 들어섰다"고 짚었다. 패널 토크에선 윤정호 하이로컬 대표, 안찬봉 탤런트리 대표, 김우진 비즈니스캔버스 대표가 산업별 문제를 해결하는 AI와 기업 운영 혁신 사례를 소개했다.

정주연 선임 심사역은 '의료 AI는 어떻게 병원에서 자리 잡을 수 있을까'를 주제로 의료 AI의 도입 현황과 확산 전략을 발표했다. 그는 "의료 AI의 성공은 기술이 아니라 신뢰의 문제"라며 병원 현장에서 의료 AI가 안착하기 위한 핵심 요소로 ▲진료 흐름 적합성 ▲경제적 가치 ▲의료진 수용성을 꼽았다. 그러면서 "대형 병원과 동네 병·의원(개원가)의 서로 다른 수요를 고려해야 한다. 의료진을 파트너로 바라보는 기업만이 지속 가능한 신뢰를 얻을 것"이라고 강조했다. 이어진 패널 토크에서는 삼성서울병원 차원철 교수, 한양내과의원 이승원 원장, 에이슬립 허성진 팀장이 대학병원, 개원의, 솔루션 공급자 입장에서 의료 AI 상용화를 바라보는 시각을 공유했다.

김영무 심사역은 '이미 현실로 다가온 양자컴퓨터의 미래'를 주제로 진행했다. 그는 "양자컴퓨터는 더 이상 미래 기술이 아니라 현실"이라며 "양자 기술은 금융·소재·의약·에너지 등 산업 전반을 혁신할 핵심 인프라가 될 것"이라고 말했다. 김 심사역은 글로벌 기술 경쟁 속에서 중성원자 기반 양자컴퓨터의 가능성을 소개하며 "한국이 양자컴퓨터 산업에서 존재감을 키워나가기 위해서는 기술력뿐 아니라 인력·연구 생태계 확충에도 속도를 내야 한다"고 강조했다. 패널토론에서는 김동규 오큐티 대표와 중성원자를 기반으로 한 양자컴퓨터 연구 현황과 산업에 가져올 변화에 대해 의견을 나눴다.





이번 행사 관련 내용은 향후 영상 콘텐츠와 전자책으로 재구성해 공개될 예정이다. 자세한 내용은 카카오벤처스 홈페이지 및 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에서 확인할 수 있다.





김대현 기자

