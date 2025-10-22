전남 남해안 해양 안전 '빨간불'…"고흥해경 신설해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여수서 관할 구역 조난·범죄·사고 '최상위'

여수·광양항, 북극항로 거점 치안수요 증가

어선 인명 사고 41.9% 전남 해역서 발생

문금주 "여수해경 분서는 선택 아닌 필수"

문금주 더불어민주당 의원.

해양 사고가 빈번한 전남 남해안 해역의 치안 공백이 심화하면서 이를 해소하기 위해선 '고흥해양경찰서 신설'이 불가피하다는 지적이 제기됐다.

22일 더불어민주당 문금주 의원(전남 고흥·보성·장흥·강진)이 해양경찰청 제출받은 '해양경찰서 신설 필요성 및 효율화 모델개발 연구' 자료를 분석한 결과, 여수해양경찰서(이하 여수서)의 관할 해역이 전국 최고 수준의 해상치안 수요를 보이며 과부하 상태에 놓인 것으로 드러나면서 주민 안전에 대한 우려가 고조되고 있다.

연구 결과에 따르면 여수서 관할 해역은 ▲조난사고 2위 ▲선박사고 2위 ▲선박 입출항 2위 ▲범죄발생 1위 ▲범죄검거 1위 ▲해상교통 이용객 2위 등 거의 모든 해상치안 지표에서 전국 최상위권을 기록했다.

특히 2019~2023년 발생한 전국의 해양 인명사고(사망 305명, 실종 123명, 부상 1,593명) 중 64.9%가 어선 사고였으며, 이 어선 사고의 41.9%가 전남 해역에서 발생한 것으로 집계됐다.

이러한 상황은 여수·광양항이 북극항로 거점으로 활용될 계획이어서 향후 더욱 심화될 전망이다. 해양경찰청의 자체 연구에서도 고흥해경서 신설 필요성이 제기됐으며, 기존에 검토됐던 목포나 강릉과 달리 여수서의 치안수요 분산이 가장 시급하다는 결론에 이르렀다. 현재 여수서의 광활한 관할 구역과 높은 업무 부담으로 인해 사고발생 시 신속한 대응이 어려워 골든타임 확보에 비상이 걸린 상태다.

문 의원은 "여수·광양항은 북극항로 시대의 핵심 거점으로, 향후 물동량과 선박 통항량이 기하급수적으로 증가할 지역이다"며 "현재의 체계로는 늘어나는 해상사고에 대응하기 어렵고, 사고는 늘고 구조는 늦어지는 악순환이 반복될 것이다"고 우려했다.





문 의원은 이어 "전남 남해안권의 치안 수요가 높은 만큼 고흥해양경찰서 신설을 통한 여수해경서 분서는 선택이 아닌 필수다"며 "고흥서는 남해권 해상 구조·수색·방재에 즉각 대응할 수 있는 최적의 입지인 만큼 정부는 더 늦기 전에 고흥서 신설을 추진해야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

