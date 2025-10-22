'케데헌' 인형 나온다…넷플릭스, 마텔·해즈브로와 계약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

헌트릭스 3종 세트·모노폴리 에디션 출시

넷플릭스가 자사 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)의 인기에 힘입어 완구 시장에 진출한다.

'케이팝 데몬 헌터스'의 헌트릭스 이미지. 넷플릭스

AD

넷플릭스는 21일(현지시간) 글로벌 장난감 제조업체 마텔(Mattel)·해즈브로(Hasbro)와 라이선스 계약을 맺었다고 밝혔다. 넷플릭스와 두 회사는 2026년부터 장난감, 수집품, 게임, 롤플레잉 제품 등 다양한 상품이 출시할 예정이다.

넷플릭스 마케팅 총괄 마리안 리(Marian Lee)는 "전 세계 팬들이 케데헌에 열광했다. 이제 마텔과 해즈브로와 함께 팬들이 손에 쥘 수 있는 최고의 상품을 선보일 것"이라며 "루미, 미라, 조이처럼 '팬을 위한, 팬에 의한' 협업이 될 것"이라고 말했다.

바비 인형으로 유명한 마텔은 이번 라이선스 계약의 첫 제품으로 케데헌의 주인공인 걸그룹 헌트릭스 인형 3종 세트를 선보인다. 사전 판매는 오는 11월부터 공식 플랫폼 '마텔 크리에이션즈'(Mattel Creations)에서 시작되며 제품 배송은 내년부터 진행될 예정이다.

해즈브로는 2026년부터 인형, 전자 완구, 롤플레잉 제품 등 다양한 카테고리의 신제품을 공개한다. 첫 번째 제품은 인기 카드게임 '모노폴리 딜: 케이팝 데몬 헌터스 에디션'으로, 10월21일부터 아마존·타깃·월마트에서 예약 판매를 시작한다. 정식 출시는 2026년 1월1일이다.

팀 킬핀 해즈브로 장난감·라이선싱 및 엔터테인먼트 부문 사장은 "케데헌은 전 세계적으로 울림이 큰 문화 현상"이라며 "넷플릭스와 협업을 통해 팬들이 영화 속 세계관을 현실에서 경험하도록 할 것"이라고 말했다.





AD

지난 6월 공개된 케데헌은 공개 91일 만에 넷플릭스 역대 최다 시청수(3억2500만회)를 기록하며 '역대 1위 영화' 자리에 올랐다. 사운드트랙 역시 빌보드 200 앨범 차트 1위를 차지했고 전 세계 누적 스트리밍 83억회를 돌파했다. 영화 주제곡 '골든'(Golden)은 21세기 걸그룹 곡 중 빌보드 핫100 최장기 1위를 유지하고 있다. 케데헌 캐릭터들은 올해 핼러윈 시즌 검색량 상위 5위를 모두 차지했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>