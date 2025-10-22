네이버클라우드, 업무용 메신저 '라인웍스' 대만 정식 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

향후 동남아 시장 확장 계획

네이버클라우드는 '라인웍스'(한국 서비스명 네이버웍스)의 대만 서비스를 시작한다고 22일 밝혔다. 라인웍스의 글로벌 진출은 일본에 이어 두 번째로, 네이버클라우드는 향후 동남아 시장으로의 확장도 노린다는 계획이다.

2016년 일본에서 처음 출시된 라인웍스는 2017년부터 8년 연속 일본 유료 업무용 메신저 시장 점유율 1위를 기록하고 있다. 영업·점포 등 외근 인력이 많은 일본 산업 구조에 맞춰 현장 근로자들도 모바일 환경에서 간편하게 사용할 수 있도록 올인원 앱으로 설계한 점이 주효했다.

네이버클라우드는 '라인웍스'(한국 서비스명 네이버웍스)의 대만 서비스를 시작한다고 22일 밝혔다. 네이버클라우드 제공

라인웍스는 모바일 메신저 라인과 연동 가능한 유일한 협업 툴이다. 대만 시장에서도 사내외 커뮤니케이션을 통합하고 업무 효율을 높일 수 있는 솔루션을 제공할 예정이다. 보안 시스템을 갖춰 라인·라인웍스 외부 사용자와 안전한 협업이 가능하고, 파일·그룹 관리 등 기업 맞춤형 기능도 제공한다.

대만 현지화 작업도 마쳤다. 대만 개인정보보호법을 반영한 설계와 대만 달러(NTD) 결제 지원, 대만어(번체) 기반 고객지원·콘텐츠 제작으로 사용자 환경도 최적화했다.

대만은 원격근무와 협업을 위한 서비스형 소프트웨어(SaaS)가 늘고 있는 동시에 메시지 중심의 업무가 활발한 시장이라는 게 네이버클라우드의 설명이다. 업무용 메신저로 개인용 무료 메신저를 사용하는 경우가 많아 기업 데이터 보안과 업무 연속성 유지를 위한 유료 협업 툴 도입의 필요성이 늘고 있다는 것이다.





김유원 네이버클라우드 대표는 "대만은 일본과 유사한 산업 특성을 갖추면서도 성장 가능성이 높은 시장으로 기존의 성공모델을 확장할 수 있는 최적의 환경"이라며 "현장을 혁신하는 기술이라는 방향 아래 다양한 협업 툴 기능을 고도화하며 대만을 포함한 동남아 시장에서 실질적인 업무 환경 개선을 이끄는 업무 도구로 자리매김할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

