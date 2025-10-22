중등교사 임용시험 경쟁률, 대구 공립 6.93대1 사립 11.45대1…경북, 공립 5.67대1, 사립 6.6대1

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 공립 장애구분 '미달'



대구시교육청은 2026학년도 대구시 공사립 중등교사 임용시험 원서접수를 마감한 결과, 공립은 6.93대 1, 사립은 11.45대 1의 경쟁률을 보였다고 22일 밝혔다.

응시 분야별로 공립 교사 경쟁률(장애인 구분모집 포함)은 159명 모집에 1102명이 지원해 과목별 평균 6.93대 1을 기록하며, 전년(9.42대 1) 대비 하락했다. 선발 예정 인원은 전년 대비 99명 증가(60명→159명, 165%↑)했고, 지원자 수도 537명 증가(565명→1,102명, 95%↑)했다.

사립 교사 경쟁률은 33명 모집에 378명이 지원해 11.45대 1을 기록하며, 전년(8.61대 1) 대비 상승했다. 선발예정인원은 전년 대비 39명 감소(72명→33명, 54.2%↓)했고, 지원자 수도 242명 감소(620명→378명, 39%↓)했다.

오는 11월 22일 제1차 시험이 실시되며, 공립 응시자는 12월 26일에 시교육청 누리집을 통해, 사립 응시자는 12월 26일 이후 해당 법인 누리집을 통해 제1차 합격자를 각각 발표한다.

제1차 공립 시험 합격자를 대상으로 실시하는 제2차 시험은 2026년 1월 14일, 실기평가, 1월 20일 수업실연, 1월 21일 교직적성 심층면접으로 3일에 걸쳐 진행되며, 최종 합격자는 2026년 2월 5일에 발표할 예정이다.

사립학교는 해당 학교법인별 전형 일정에 따라 2차 시험 및 최종 합격자 발표가 진행된다.

경북교육청(교육감 임종식)은 13일부터 17일까지 진행된 '2026학년도 공·사립 중등학교 교사 및 특수(중등) 전문성 담보 건영 양사서 교사 임용후보자 선정경쟁시험' 응시원서 접수 결과, 공립 5.67대 1, 사립 6.60대 1의 경쟁률을 보였다고 22일 밝혔다.

올해 공립 중등교사 경쟁률은 지난해 6.84대 1보다 다소 낮아졌으며, 사립은 5.84대 1에서 소폭 상승했다.

공립학교 교사 선발에서는 일반 334명 모집에 2053명이 지원해 6.15대 1, 장애 구분 선발은 31명 선발에 18명이 지원해 0.58대 1의 경쟁률을 보였다.

위탁으로 진행되는 사립학교 교사 선발에서는 43개 법인 122명 선발에 805명이 지원해 6.60대 1의 경쟁률을 기록했다. 또, 공립을 1순위, 사립을 2순위로 지원하는 공·사립 동시지원자는 633명으로 나타났다.

가장 높은 경쟁률을 기록한 과목은 식물자원 조경과 한문으로 각각 14대 1을 기록했으며, 뒤이어 음악(11.67대 1)과 미술(10.5대 1) 순이다.





시험 장소 등 세부 사항은 11월 14일 경북교육청 누리집을 통해 공고될 예정이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

