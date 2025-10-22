"50대 이상 모여라" 국립현대미술관, 중장년 위한 예술프로그램

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

걷고, 보고, 나누는 '미술관 한걸음'

50대 이상 중장년 대상 삶의 활력 증진 추구

인지장애 시니어 대상 프로그램 운영

국립현대미술관은 중장년 이상 연령층을 대상으로 한 '미술관 한걸음' '일상예찬: 함께 만드는 미술관' 프로그램을 진행한다고 22일 밝혔다.

'미술관 한걸음' 진행 모습. 국립현대미술관 서울 제공

'미술관 한걸음'은 '걷고, 감상하고, 대화하기' 구성으로 진행한다. 교육 강사의 안내에 따라 서울관 150여 년의 미술관 터에 담긴 역사와 건축 이야기를 들으며 산책하고, 이어서 서울관 상설전 '한국현대미술 하이라이트' 또는 '김창열'전을 관람하는 순서다. 프로그램은 오늘의 감상평을 함께 나누며 끝을 맺는다. 지난 3월부터 11월까지 매주 세 차례 이상 진행했으며, 지금까지 50회 동안 약 750명이 참여했다.

한 회 정원은 15명이며, 만 50세 이상 성인이면 누구나 참여 가능하다. 올해 11월 프로그램은 오는 28일 오전 10시부터 국립현대미술관 누리집에서 무료로 신청할 수 있다.

'일상예찬' 참여 모습. 국립현대미술관 서울 제공

'일상예찬: 함께 만드는 미술관'은 인지장애 시니어와 가족의 정서적 교류와 인지 기능 활성화를 위한 프로그램이다. 국립현대미술관과 대한치매학회는 2015년 첫 업무 협약을 맺은 이래 매년 인지장애 시니어의 문화예술 경험과 일상으로 회복을 지원하는 데 힘써왔다. 프로그램은 '감상, 표현활동, 산책하기'로 구성됐다. '한국현대미술 하이라이트' 주요 작품을 감상한 후 미술 재료를 사용해 표현활동을 벌인다.

본 프로그램은 참여자와 가족이 미술관에서 보고 느낀 것을 함께 표현하는 데 집중해 운영된다. 특히, 올해는 서울 외 지역으로 범위를 확대한다. 인천, 경기 지역의 치매안심센터 6곳(시흥시, 포천시, 여주시, 인천 서구, 인천 광역, 인천 연합)에서 총 120명이 오는 30일까지 총 6회에 걸쳐 참여할 예정이다. 프로그램 참여 신청은 6곳 치매안심센터를 통해 가능하다.





김성희 국립현대미술관장은 "중장년과 노년 세대가 우리 사회의 적극적인 문화향유자로서 거듭나길 기대하며, 국립현대미술관은 지역사회와 함께 예술의 치유적 가치를 나누는 공간으로 거듭날 것"이라고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

