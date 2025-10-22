포스코, 1000억 규모 '경북 혁신성장 벤처펀드' 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부·지자체·금융권 공동 조성

지역 벤처·청년 창업 지원 확대

'체인지업'으로 혁신 생태계 확산

포스코그룹이 정부와 지자체, 금융권과 손잡고 1000억원 규모의 '경북-포스코 혁신성장 벤처펀드'를 출범했다. 지역 유망 벤처기업을 육성하고 청년 창업을 지원하기 위한 민관 협력형 펀드로, 포스코는 이를 통해 개방형 혁신(오픈이노베이션) 전략을 지역 산업 생태계로 확장할 계획이다.

포스코그룹은 22일 포항 체인지업그라운드에서 '경북-포스코 혁신성장 벤처펀드' 결성식을 열고 중소벤처기업부, 경북도, 주요 금융기관 등과 함께 펀드 조성을 공식화했다. 총 결성 규모는 1011억 원으로, 포스코그룹은 출자자이자 운영위원으로 참여한다. 펀드는 경북 지역 내 기술력 있는 창업기업과 벤처를 발굴·지원해 지역 혁신 생태계를 활성화하고 미래 성장 기반을 강화하는 데 투입된다.

포스코그룹은 1997년부터 벤처 생태계 활성화에 투자하며 신사업 발굴과 지역 경제 활성화를 병행해왔다. 2011년 시작된 '아이디어 마켓플레이스(IMP)' 프로그램을 통해 누적 1만여건의 공모를 접수하고, 175개사에 340억원을 투자했다. 또 벤처 전문 펀드 출자금 4130억원을 기반으로 총 2조7000억원 규모의 펀드를 조성했다. 이 과정에서 배출된 다수의 벤처기업이 인공지능(AI), 2차전지 소재, 수소에너지 등 포스코그룹의 미래 전략 사업과 협력 관계를 이어가고 있다.

같은 날 포스코그룹은 포항 체인지업그라운드에서 그룹의 개방형 혁신(오픈이노베이션) 플랫폼 통합 브랜드인 '체인지업(CHANGeUP)' 선포식을 함께 열었다. 포스코는 '체인지업' 아래에 ▲유망 창업팀 발굴 프로그램 '스타트' ▲단계별 투자 펀드 '부스트' ▲사업화·실증 거점 '그라운드'를 두고 벤처 성장 전 주기를 체계적으로 지원할 계획이다.

창업기업 육성 공간인 '체인지업그라운드'는 서울(2020년), 포항(2021년)에 이어 올해 광양 개관을 앞두고 있다. 현재까지 입주한 185개 벤처기업의 기업가치는 2조1000억원, 고용 인원은 1900명을 넘어섰다. 포스코는 주요 사업장과 연계한 벤처 클러스터를 확대해 '철강 도시에서 기술 창업 도시로'의 전환을 가속화할 방침이다.





한편 포스코그룹은 이날 오후 '아이디어 마켓플레이스' 제29회를 열고 철강, 2차전지, 에너지·인프라 등 그룹 핵심 사업과 연계 가능한 벤처기업 22곳의 투자유치 설명회를 진행했다. 그룹 관계자는 "지역과 함께 성장하는 벤처 생태계를 만들기 위해 정부·지자체와 협력을 강화하겠다"며 "핵심 사업과 벤처기업의 동반 성장을 통해 새로운 산업 생태계를 구축하겠다"고 말했다.





