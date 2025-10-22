경기도, 11월18일까지 '2025년 인구주택 총조사'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 이달 22일부터 다음 달 18일까지 '인구주택총조사'를 실시한다.

인구주택총조사는 모든 인구 및 가구, 그리고 주택의 규모와 특성을 파악하기 위한 대규모 통계조사로 국가데이터처(옛 통계청)와 지방자치단체가 협력해 5년마다 현장 조사를 실시하고 있다.

조사항목은 성명, 국적, 보육, 통근·통학 등 55개 문항으로 42개 문항은 현장 조사를 진행하고 13개 문항은 행정자료로 대체된다. 올해는 가족돌봄 시간, 결혼계획·의향, 가구 내 사용언어 등 문항이 신설됐다.

2025 인구주택총조사 홍보 배너

도내 20%에 해당하는 약 121만 표본 가구와 모든 기숙·사회시설을 대상으로 조사를 진행한다. 조사 대상으로 선정된 가구에는 사전에 참여번호와 큐아르(QR) 코드가 인쇄된 조사안내문이 발송돼 22일부터 인터넷(모바일, PC), 전화조사로 조사원 방문 없이 간편하게 참여할 수 있다.

모바일 등으로 참여가 어려운 경우 오는 11월 1일부터 18일까지 조사원증을 패용한 조사원이 조사 대상 가구에 방문해 면접조사를 실시한다.

조사 내용은 통계법 제33조에 따라 비밀이 철저히 보장되고, 조사 결과는 사회·주거 복지, 사회 다양성, 인구이동, 저출생 대응 등 주요 정책 수립과 개발을 위한 기초자료로 활용될 예정이다.





정경임 경기도 인구정책담당관은 "통계조사원이 가구에 방문하면 시군구와 국가데이터처에서 발급한 조사원증을 우선 확인하고 조사에 응하면 된다"며 "국가통계의 중요한 기초조사이므로 도민들의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

