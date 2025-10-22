거창군, '거창 의료복지타운' 착공식 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

302억원, 6만1000㎡ 부지에

의료·보육 통합 타운조성 본격화



경남 거창군은 거창 의료복지타운 부지조성공사 착공식을 개최하며 사업의 본격적인 추진을 알렸다고 22일 밝혔다.

이날 착공식에는 구인모 거창군수를 비롯해 도의원, 군의원, 기관·단체장, 거창읍 주민, 경상남도, 거창적십자병원 관계자 등 400여 명이 참석해 착공을 축하하고, 군민의 염원을 담아 사업의 성공적 추진을 다짐했다.

착공식은 미래세대의 주인공들인 중동어린이집 원아들이 밝고 희망찬 식전 공연을 선보여 행사에 활기를 더했으며, ▲사업 경과보고 ▲내빈소개 ▲기념사 및 축사 ▲시삽식 순으로 진행되었고 현장에는 의료복지타운 조감도와 주요시설 배치도 등이 전시되어 참석자들의 높은 관심을 받았다.

거창군 거창 의료복지타운 착공식 단체 사진

이번 거창 의료복지타운 도시개발사업은 총사업비 302억 원을 투입해 6만1000㎡ 부지를 조성하는 사업으로 ▲종합의료시설 및 기숙사 ▲공공산후조리원 ▲행복암센터 ▲육아드림센터 등 의료·보육 복합시설이 들어설 예정이다.

특히, 병원 주변에는 병원 이용자와 지역 주민이 함께 이용할 수 있는 문화공원과 주차장이 조성되고, 약국·음식점 등 편의시설 입지를 위한 근린생활시설 용지 17필지도 함께 조성될 계획으로 내년 상반기에는 분양계획을 수립할 예정이다.

거창군은 지난해 1월 개발계획 수립을 시작으로 6월 경남도에 도시개발구역 지정을 신청하였고, 11월 사업 추진의 최대 난관이었던 농식품부 농업진흥지역 해제 승인을 받아 올해 2월 경남도 경관위원회 및 도시계획위원회 심의를 거쳐 3월 경상남도 도시개발구역 지정 고시, 8월 우리 군에서 실시계획인가 고시하여 행정절차를 단기간에 마무리하였다.

핵심 시설인 거창적십자병원은 2300억원 규모의 전액 국비 사업으로, 기존 9개 과 91병상에서 18개 과 300병상 규모의 종합병원급으로 이전·신축될 예정이다. 응급의료센터, 심뇌혈관센터 등 필수 의료 기반을 강화하여 서북부 경남권 공공의료 중심지로 도약할 전망이다.

또한 거창군은 의료복지타운을 거점으로 임신·출산·육아 원스톱 서비스 구축 프로젝트를 추진한다. 이는 육아 부담 제로, 아이 낳고 키우기 좋은 행복도기를 만드는 것을 목표로 도시개발구역 내 병원시설과 연계해 ▲태아기부터의 건강관리 '행복암센터' ▲출산 케어를 위한 '공공산후조리원' ▲0~6세 돌봄 시설 '육아드림센터'를 건립할 예정이다.





구인모 군수는 "거창 의료복지타운은 단순한 개발사업을 넘어 의료·복지·보육이 함께 어우러진 새로운 거창의 시작"이라며 "이번 착공을 기점으로 의료복지타운을 중심 생애주기별 돌봄 체계를 완성해, 모든 군민이 체감할 수 있는 행복한 건강복지 중심도시를 완성하여 지역 정주 여건 개선과 인구 활력 회복의 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

