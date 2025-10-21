콜마家 父女, 콜마BNH 주총 관련 가처분 신청 취하

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

콜마그룹 경영권 분쟁 사실상 일단락

콜마BNH, 3인 각자 대표 체제로 전환

윤동한 콜마그룹 회장과 윤여원 콜마비앤에이치(콜마BNH) 대표이사 사장이 콜마홀딩스를 상대로 콜마비앤에이치 임시주총 소집을 요청하지 않도록 청구한 가처분 신청을 취하했다고 21일 공시했다.

윤상현 콜마홀딩스 부회장(왼쪽부터)과 윤여원 콜마비앤에이치 대표.

앞서 윤상현 부회장은 지난 5월 콜마비앤에이치를 상대로 임시주주총회 소집을 요구한 바 있다. 당시 콜마홀딩스는 "콜마비앤에이치의 주가·실적 부진으로 전문경영인을 임명해야 한다"면서 윤 부회장과 이승화 전 CJ제일제당 부사장을 사내이사로 선임하는 안건을 처리하기 위한 임시주총 허가해달라는 소송을 제기했다.

이에 윤동한 회장과 윤여원 대표는 콜마비앤에이치 임시주주총회 소집과 관련한 윤 부회장의 권한 행사를 막아달라는 취지의 가처분 신청을 제기했다. 그러나 서울중앙지법은 관련 가처분 신청을 기각했고, 윤 회장이 대법원에 항고를 제기했지만 최종 기각됐다.





지난달 26일 열린 콜마비앤에이치 임시주총에서는 윤상현 콜마홀딩스 부회장, 이승화 전 CJ제일제당 부사장을 사내이사로 선임하는 안건이 통과됐다. 이에 콜마비앤에이치는 지난 14일 이사회를 열고 윤 부회장, 이 사내이사를 대표이사로 선임했다. 이로써 콜마비앤에이치는 이 사내이사, 윤 사장, 윤 대표 3인 각자 대표 체제로 전환했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

