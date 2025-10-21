이재명 대통령 "의료대란은 일방적으로 밀어붙인 탓…국민 피해 커"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령 21일 국무회의 주재

이재명 대통령이 21일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 윤호중 행정안전부 장관과 대화하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 21일 윤석열 정부에서 추진됐던 의료개혁에 대해 "국민의 생명과 직결된 사안을 충분한 정책적 고려나 협의 없이 일방적으로 밀어붙인 탓에 국민이 입은 피해가 이루 말할 수 없이 컸다"고 지적했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실 국무회의에서 "큰 불편을 겪으신 국민 여러분께도 감사와 함께 송구하다는 말씀을 드린다"며 이같이 밝혔다. 이 대통령의 발언은 지난 정부에서 의료대란으로 발령된 보건의료 위기 경보 심각 단계가 20일 해제되고, 비상 진료체계도 1년 8개월 만에 종료된 상황에서 나왔다.

이 대통령은 "부처는 다시는 이런 우를 범하지 않도록 소통, 참여, 신뢰를 바탕으로 지역 필수 공공의료 강화 로드맵 마련에 나서주시기를 바란다"며 "의료개혁이 좌절되거나 포기한 것이 아니라 새로운 토대 위에서 합리적 방향에서 다시 준비해야 되겠다"고 주문했다.





그러면서 "충분한 공론화 과정을 거쳐 합리적 방안을 마련하고 안정적이고 지속적으로 추진해나가야겠다. 체계적이고 과학적인 접근을 통해 의료 인력 양성 방안에 대한 사회적 중지도 함께 모아 나가야겠다"고 당부했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

