野, '미공개정보 주식거래 의혹' 민중기 고발키로…수사대상 전락"

민중기 특검 겨냥 "1300만 개미투자자 우롱...수사자격 잃어"

이상경 국토부 차관 막말 논란에 "열불 나는 유체이탈 발언"

국민의힘이 21일 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사를 고발하기로 했다. 미공개 정보를 이용한 주식 거래로 이익을 봤다는 의혹에서다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 "민중기 특검은 더이상 수사를 진행할 자격도 없고 신뢰도 잃어버렸다. 수사 대상으로 전락한 민중기, 특별검사직에서 사퇴해야 한다"며 이같이 말했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 21일 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 발언하고 있다. 2025.10.21 김현민 기자

그는 "(민중기 특검의) 미공개 내부 정보를 이용한 투자 의혹은 1300만 개미투자자를 우롱할 뿐만 아니라 시장 질서를 파괴하는 심각한 사안"이라며 "민중기 특검은 특검직을 사퇴하고 수사를 받아야 한다"고 주장했다.

그러면서 "민중기 특검은 위법 사안이 없었다고 하는데 그러면 주식 매입 시점이 언제인지, 누구로부터 매입했는지, 무슨 돈으로 매입한 것인지 정확히 밝혀야 한다"며 "위법이 있었나, 없었나 하는 문제는 본인이 결정할 일이 아니라 수사와 재판을 통해 밝혀져야 할 사안"이라고 강조했다.

송 원내대표는 정부의 10·15 부동산 정책에 대해서도 공세를 이어갔다. 그는 "이재명 정부와 여권 고위층은 자신들은 수십억 자산으로 경제적 이득을 누리면서 국민에게는 '전월세 난민으로 돌아가라, 외곽에서 3시간 출퇴근하며 살라'고 강요하고 있다"며 "더이상 집 없는 서민과 청년을 농락하지 말라"고 목소리를 높였다.

특히 이상경 국토교통부 1차관이 한 유튜브 채널에 나가 "나중에 집값이 안정되면 그때 (집을) 사면 된다"고 발언한 데 대해선 "국민은 열불 나는 유체이탈 발언으로 받아들이고 있다"며 "대출을 다 틀어막아 놓고 돈을 모아 집을 사라고 하는 말이 과연 책임 있는 정부 당국자가 할 수 있는 말이냐"고 따져물었다.





아울러 "이재명 정권의 여권 고위층이 노골적인 위선과 내로남불을 보이고 있다"며 "국민에게 대출은 투기라고 훈계하면서 정작 본인들은 모두 수십억원 대의 부동산을 보유하고 있다"고 비판했다. 이어 "이재명 대통령 본인부터 분당의 재개발 수혜가 예상되는 고가 아파트를 보유하고 있다"며 "대통령실 참모 30명 중 20명이 토지거래 허가구역 내 부동산을 소유하고 있다. 본인들은 누릴 것 다 누리면서 국민에게 포기하라고 하는 게 도대체 무슨 발상이냐"고 덧붙였다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

