GTX-A 동탄~평택지제역 연장, 중앙투자심사 통과

수도권 광역급행철도(GTX) 노선의 평택 연장 사업에 청신호가 켜졌다.

평택시는 'GTX-A 평택 연장사업'이 행정안전부 중앙투자심사를 조건부로 통과했다고 20일 밝혔다.

서울 수서~화성 동탄을 오가는 GTX-A 열차. GTX-A 노선을 동탄역에서 평택지제역까지 연장하는 사업이 행정안전부의 중앙투자심사를 조건부로 통과함에 따라 사업에 속도가 붙을 전망이다. 아사아경제DB

이 사업은 GTX-A 노선을 동탄역에서 평택지제역간 20.9㎞ 연장하는 것이다. 사업에는 2637억 원이 투입될 예정이다. 사업이 완료되면 평택지제역에서 서울 강남권까지 30분 이내 접근할 수 있게 된다.

평택시는 2023년 국토교통부에 이 사업을 건의했으며, 지난해 국가철도공단의 타당성 검증과 올해 한국지방행정연구원의 타당성 조사를 잇따라 통과했다. 이후 시는 지난 7월 중앙투자심사를 의뢰했으며, 이번에 조건부 통과했다.

심사에서는 ▲재원조달계획에 따른 사업 추진 ▲국비 확보 등 추가 재원 확보 방안 마련 ▲실시설계 완료 후 2단계 심사 진행 등의 조건이 제시됐다.

시는 심사 통과를 계기로 기본 및 실시설계 예산 확보, 관계기관 협의 강화, 후속 행정절차의 신속한 추진 등 후속 절차를 적극적으로 추진할 방침이다.





정장선 평택시장은 "GTX-A 연장은 시민의 교통 편의성 향상뿐 아니라 평택의 도시경쟁력 강화에도 큰 도움이 될 것"이라며 "사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 향후 절차와 사업 추진에 만전을 기하겠다"고 말했다.





