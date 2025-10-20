대전시, 이차전지산업 기술교류 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

㈜에코프로비엠·차세대 이차전지전략연구단 초청 기술동향 공유



사진=대전시 제공

대전시가 이차전지산업의 최신 기술과 산업 트렌드에 대한 정보교류와 네트워킹을 진행했다.

대전시는 20일 대전테크노파크 로봇센터 멀티미디어실에서 '제5회 이차전지산업 기술교류 네트워킹 데이'를 개최하고, 지역 기업 및 전문가들과 함께 기술 동향을 공유하고 협업 가능성을 모색하는 자리를 마련했다.

이날 행사에는 대전시 이차전지산업 기업협의회 기업을 비롯한 산학연 관계자 등 50여 명이 참석했다.

특히, 이차전지 양극 소재 시장을 선도하고 있는 ▲ ㈜에코프로비엠의 이동욱 이사의 에코프로 차세대 이차전지 소개 개발에 대한 강연 ▲ 한국화학연구원 김명환 차세대 이차전지전략연구단장(출연연 제1호 국가특임연구원)의 지속 가능한 사회를 위한 차세대 이차전지 개발에 대해 강연을 펼쳤다.

또한, 지역 내 이차전지산업 기업을 소개하는 시간도 가졌다. 이날 발표를 맡은 ㈜스마트코리아는 한국화학연구원으로부터 이전받은 기술을 활용해 석유 부산물인 피치(Pitch) 기반 원료를 사용해 고부가가치 다공성 탄소 소재를 제조하는 기업이다. 최근 본격적인 양산을 위해 공장 증설로 생산 능력을 강화하는 등 사업화에 속도를 내고 있다.

이 밖에도 글로벌 경쟁력 강화의 일환으로 해외판로 개척 지원을 위해 일자리경제진흥원에서 추진하는 '북미 진출 지원 사업'을 소개하고, 기업 간 파트너쉽 구축을 위한 소통과 교류가 이어졌다.

사진=대전시 제공

손철웅 대전시 미래전략산업실장은 "이차전지는 전략산업과 함께 지역경제 성장을 위한 핵심 기반산업인 만큼 첨단기술력 확보와 산업경쟁력 강화는 필수 불가결한 요소"라며 "국내외 시장 여건이 불안정한 상황이지만, 지역 기업이 기술과 시장에 한 걸음 더 나아갈 수 있도록 실질적이고 현장 중심의 지속 가능한 정책 지원을 위해 노력하겠다"고 말했다.





한편, 대전시는 지난해부터 지금까지 시비 30억 원을 투입해 기업지원 및 인력양성, 산학연 생태계 기반 조성 등 이차전지산업 육성을 위해 적극 지원사업을 추진하고 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

