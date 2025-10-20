우주청, '위성정보 AI 학습데이터 15만건' 공개

해양·토지 변화 분석에 활용…KISTI 국가연구데이터플랫폼서 무료 이용
우주항공청이 국가 위성정보를 기반으로 한 '2025 위성정보 빅데이터 AI 학습 데이터셋' 약 15만 건을 공개했다. 이번 데이터는 해양 모니터링과 토지피복 변화 탐지에 초점을 맞춰 구축됐다.
데이터 구축은 '위성정보 빅데이터 활용지원체계 개발사업' 주관기관인 한국항공우주연구원이 맡았다. 우주청은 2023년부터 총 63만 건 이상의 AI 학습용 위성정보를 체계적으로 공개해 왔으며, 이번 추가 공개로 산업계와 연구계의 활용 범위가 한층 확대될 전망이다.
공개된 데이터는 다목적실용위성 3·3A·5호의 영상자료를 기반으로 하며, △양식장 △유류 유출 △해안선 △선박 △육빙 △해빙 등 6개 해양 모니터링 데이터셋과 토지피복 시계열 변화 데이터셋으로 구성됐다. 이를 통해 불법 유류 배출 감시, 연안 침식 분석, 도시 확장·산림 훼손 등 환경 변화 감시 및 연구에 활용할 수 있다.
우주항공청은 이외에도 ▲객체 탐지(88만장) ▲건물 분할(35만장) ▲도로(1만㎞ 이상) ▲구름 탐지(7500장) ▲토지피복 분류(1200장) 등 다양한 데이터셋을 공개해왔다.
모든 자료는 한국과학기술정보연구원(KISTI)의 국가연구데이터플랫폼(DataOn)에서 무료로 이용할 수 있다.
한창헌 우주항공산업국장은 "국가 위성영상을 활용한 AI 학습 데이터는 국내 연구자와 산업계의 활용도를 높이는 핵심 인프라가 될 것"이라며 "새로운 수요를 반영해 공개 범위를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
김종화 기자 justin@asiae.co.kr
