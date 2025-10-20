은평구, 25일 ‘유아숲 가족축제’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 은평구(구청장 김미경)는 오는 25일 서오릉유아숲체험원에서 제12회 유아숲 가족축제를 개최한다.

유아숲체험원은 숲을 교실로 삼아 자연물을 매개로 다양한 체험활동을 진행하는 유아 전용 숲 놀이터다. 이번 축제는 유아와 가족이 함께 자연을 즐기며 몸과 마음을 힐링할 수 있는 특별한 시간으로 마련됐다.

은평구 제공.

AD

‘몸도 마음도 건강하게 숲 정원에서 놀자!’를 주제로 한 이번 행사는 ▲숲 정원을 여행하는 돌 ▲도토리는 내 친구 ▲거미야 놀자 ▲자연을 품은 에코백 ▲뚝딱뚝딱 목공체험 등 숲과 정원을 주제로 한 다채로운 체험 프로그램이 진행된다.

또한 ▲웰컴 티 제공 ▲매직 버블쇼 ▲동물 모형 포토존 ▲고무신 가족화분 만들기 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 부대행사도 준비됐다. 피구 놀이 등 신체활동 프로그램을 통해 아이들에게 자유롭게 뛰어놀며 소통하는 시간도 제공한다.

참가 대상은 유아를 동반한 가족 200명으로, 서울시 공공서비스 예약 누리집에서 사전 신청이 가능하다. 축제 참가 가족을 대상으로 한 후기 이벤트도 진행되며, 사회관계망서비스(SNS)에 축제 후기를 올리고 인증하면 추첨을 통해 커피 등 모바일 쿠폰이 증정된다.





AD

김미경 은평구청장은 “유아숲 가족축제는 가족 간 사랑과 유대감을 키우는 따뜻한 배움터이자 놀이터”라며 “아이들이 자연 속에서 건강하게 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>