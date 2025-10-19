천만송이 장미도시, ‘2025 포항 가을장미페스타’ 25일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25∼26일 영일대 바다·가을 낭만의 정점… 시민참여형 꽃축제

포항시는 오는 25일부터 26일까지 영일대장미원에서 '2025 포항 가을장미페스타' 행사를 개최한다.

이번 행사는 가을의 낭만과 도심 속 자연을 함께 즐길 수 있는 시민 참여형 축제로, '바다와 장미의 만남'이라는 포항만의 독특한 매력을 느낄 수 있는 다채로운 프로그램이 펼쳐진다.

첫날인 25일에는 '어린이 장미그림그리기대회'를 시작으로 ▲개막식 ▲장미그림그리기·장미굿즈 시상식 ▲청소년동아리·지역예술단체 공연 ▲장미 묘목 나눔행사 등이 이어져 가족 단위 시민들이 함께 즐길 수 있는 축제의 장이 마련된다.

어린이 장미그림그리기대회는 25일 행사 당일 현장에서 진행되며, 저학년(초1∼3학년)과 고학년(초 4∼6학년) 각 50명씩 사전 신청을 받아 참여한다. 심사는 현장에서 외부 전문가 3명이 직접 평가하며, 최우수 2명·우수 4명·장려 4명·입선 10명 등 총 20명의 수상자를 선정한다. 지난달 열린 장미굿즈 디자인 공모전 수상자들과 함께 시상할 예정이다.

행사장에서는 ▲포항시 고유 품종(시화) 후보종 전시 ▲청소년·지역예술단체 공연 ▲다양한 체험·홍보 부스도 운영된다. 특히 장미사랑회의 '바다장미축제'와 경북생명의숲이 주관하는 '나무 나누어주기 행사'가 연계 개최돼 볼거리·즐길 거리·참여 프로그램이 어우러진 종합 가을축제로 꾸며질 예정이다.

둘째 날인 26일에도 장미 스냅샷 촬영, 장미 풍선 만들기, 장미해설 프로그램 등 장미를 주제로 한 체험형 콘텐츠가 이어져 가족 단위 관람객과 관광객들의 발길이 이어질 것으로 기대된다. 또 포항의 대표 가을 관광 명소로 자리 잡은 영일대장미원이 도심 속 '가을 포토존'으로 주목받을 전망이다.





신강수 푸른도시사업단장은 "봄 장미의 화려함과는 또 다른, 파란 가을하늘 아래에서 피어나는 가을장미의 매력을 국내 유일의 '바다 장미정원' 영일대에서 즐기시기를 바란다"며 "천만송이 장미도시 포항의 아름다움을 알리고, 도시 브랜드 가치를 높이기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

‘2025 포항 가을장미페스타’ 포스터.

