골목이 세계로 물든 밤, 4만명이 찾은 광산세계야시장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

참여국·부스 확대, 운영시간·행사구간 늘려

러시아 꼬치·아시아 빵…세계 먹거리 한자리

전통놀이·퍼레이드·토크쇼 시민과 함께

주민·상인 손잡고 지역 상생 문화 축제

지난 18일 월곡 목련로 일대에서 열린 2025 광산세계야시장퍼레이드 모습. 광산구 제공

AD

광주 광산구 월곡 목련로 일대가 세계 각국의 음식과 공연, 체험으로 가득 채워졌다. 지난 18일 열린 '광산세계야시장'에는 4만여 명이 다녀가며 지난해보다 확대된 규모와 풍성한 볼거리 속에 성황리에 막을 내렸다.

19일 광산구에 따르면 이번 야시장은 참여국과 부스 규모를 늘리고 운영 시간을 오후 4시에서 오후 2시로 앞당겼다. 행사 구간도 기존 260m에서 400m로 확장해 롯데하이마트에서 농협 산정지점까지 차 없는 거리로 조성, 방문객들이 여유롭게 걷고 머무는 축제로 거듭났다.

지난 18일 월곡 목련로 일대에서 열린 2025 광산세계야시장 개막식. 광산구 제공

월곡1동행정복지센터 앞마당에는 길거리 공연장이 마련돼 골목마다 세계의 소리가 울려 퍼졌다. 공연 참여국은 지난해 5개국에서 올해 7개국으로 늘었고, 먹거리도 27개에서 36개로 확대됐다. 러시아식 대형 꼬치구이, 중앙아시아 전통 빵, 동남아 향신료 요리 등 세계 각국의 음식을 한자리에서 맛볼 수 있었다. 체험·판매 공간도 19개에서 36개로 배 이상 늘어 시민들의 발길을 끌었다.

광산구는 일회용품을 줄이기 위해 다회용기를 전 구간에 배치, 친환경 축제를 실현했다. 단순한 관람을 넘어 시민들이 직접 참여하고 배우는 체감형 프로그램도 강화됐다. 세계 전통놀이, 의상 체험, 댄스 공연 등이 마련돼 남녀노소 모두가 어울리는 장이 됐다. 각국 이주민들이 전통 의상을 입고 펼친 퍼레이드는 시민들의 환호와 박수를 받으며 축제 분위기를 더했다.

올해는 개그맨 김용명이 진행한 토크쇼가 야시장 분위기를 끌어올리며 시민들과 소통을 이어갔다.

박병규 광산구청장이 지난 18일 월곡 목련로 일대에서 열린 2025 광산세계야시장 축제 프로그램 ‘파워공감 토크쇼’에서 개그맨 김용명과 토크쇼를 진행하고 있다. 광산구 제공

광산구는 지역 주민과 골목상권과의 상생을 위해 월곡1·2동 주민대표와 상인회가 참여하는 추진단을 구성했다. 추진단은 축제 인근 상가 지도를 제작·배포하고 할인·서비스 쿠폰 행사를 진행해 지역 소비를 촉진했다.





AD

박병규 구청장은 "지난해보다 체험, 먹거리, 공연을 더욱 풍성하게 준비했다"며 "시민들이 세계 각국의 문화를 배우고 이해하는 교류의 장이 됐다. 앞으로도 선주민과 이주민이 함께 어우러지고 골목상권과 상생하는 세계적인 문화축제로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>