조국 "국민의힘, 제주4·3 모욕…장동혁 대표 사과해야”

"4·3특별법 개정해 왜곡 처벌하겠다"

조국 조국혁신당 비상대책위원장은 18일 국민의힘을 향해 "제주4·3의 진실을 왜곡하고 희생을 모욕하고 있다"며 강하게 비판했다.

조 위원장은 이날 제주도당에서 열린 당원 간담회에서 "국민의힘이 영화 '건국전쟁2'와 같은 왜곡된 콘텐츠에 박수를 보내며, 이를 '다양한 관점'이라는 이름으로 포장하고 있다"며 "3만 명의 희생자를 두 번 죽이고, 10만 명의 유가족 가슴에 못을 박는 일"이라고 지적했다.

그는 "조국혁신당은 제주4·3을 모욕하는 세력에 단호히 맞서 국민의힘을 '제로(Zero)'로 만들겠다"며 "정춘생 의원이 발의한 제주4·3특별법 개정안을 조속히 통과시켜 허위사실 유포와 명예훼손 행위를 처벌하겠다"고 밝혔다. 또 "국가의 책임을 강화해 유가족 지원체계를 확립하고, 제주의 아픔이 왜곡과 정쟁의 도구로 이용되지 않도록 하겠다"고 덧붙였다.

조 위원장은 간담회에 앞서 제주4·3평화공원을 찾아 희생자들에게 참배했다. 그는 "국민의힘 장동혁 대표와 주진우 의원이 민간인 학살 책임자를 미화하는 내용의 '건국전쟁2'를 관람하고 찬양 발언까지 했다"며 "대한민국 제2당의 대표와 의원이 이런 영화를 옹호하는 것은 민주주의와 인권, 상식에 대한 배신"이라고 비판했다. 이어 "장동혁 대표는 제주4·3 희생자 앞에 즉시 사과해야 한다"고 요구했다.





한편, 장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 인사들이 최근 '해방정국' 좌우 대립을 다룬 독립영화 건국전쟁2를 관람하자, 오영훈 제주지사와 이상봉 제주도의회 의장, 김창범 제주4·3희생자유족회 회장 등 지역 사회 인사들이 일제히 이를 규탄했다.





