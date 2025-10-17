국정자원 화재 장애 시스템 절반 복구…사고 21일만

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 중단된 정부 전산시스템 복구율이 화재 발생 21일 만에 50%를 넘어섰다.

국정자원 전산실 화재 당시 CCTV 영상. 연합뉴스

17일 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 이날 오후 9시 기준 복구된 시스템은 전체 709개 중 357개(50.4%)로, 이날 오후 6시보다 10개가 추가됐다.

등급별로는 ▲1등급 31개(77.5%) ▲2등급 41개(60.3%) ▲3등급 146개(55.9%) ▲4등급 139개(40.9%)가 복구됐다. 새로 복구된 시스템은 행정안전부 공공자원개방공유관리시스템(공유누리·4등급), 국가데이터처 도서관리(통계도서관·4등급), 행정안전부 전자관보시스템(3등급) 등이다.





앞서 지난달 26일 오후 8시 15분께 국정자원 대전 본원 5층의 7-1전산실에서 리튬배터리 교체 작업 중 화재가 발생해 정부 전산시스템 709개가 중단됐다. 정부는 대구센터로 이전하는 20개 시스템을 제외한 나머지 미복구 시스템을 11월 20일까지 대전센터에서 재개할 방침이다.





