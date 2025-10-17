본문 바로가기
김동연 지사 "군이 있어 국민 안전…평화는 든든한 국방 뒷받침"

이종구기자

입력2025.10.17 17:25

김동연 경기도지사, 고 강재구 소령 배출한
가평 맹호부대 찾아 수해복구 헌신 감사
17일 가평서 11번째 민생경제 현장투어
여름 수해복구지원 맹호부대에 표창장 수여

김동연 경기도지사가 17일 가평군에 위치한 수도기계화보병사단, 일명 '맹호부대'를 방문해 올여름 집중호우 당시 헌신적인 수해복구 지원을 펼친 장병들에게 감사를 전하고 표창을 수여했다. 이는 김 지사의 11번째 민생경제 현장투어 일환으로 진행됐다.

김동연 지사 "군이 있어 국민 안전…평화는 든든한 국방 뒷받침" 김동연 경기도지사가 17일 가평군에 위치한 수도기계화보병사단, 일명 '맹호부대'를 방문해 올여름 집중호우 당시 헌신적인 수해복구 지원을 펼친 장병들에게 감사를 전한 후 기념촬영을 하고 있다. 경기도 제공
김 지사는 장병들에게 "지난번 가평 수해 때 맹호부대 부대원들이 아주 헌신적으로 많은 도움을 주셨다"며 "땀으로 범벅이 된 옷을 입고도 밝고 환한 표정으로 봉사하는 장병들의 모습에 큰 감명을 받았다"고 소회를 밝혔다.


그러면서 "군이 있어 국민이 안전하고, 국민이 있어 군이 빛난다"며 "평화가 경제이며, 평화를 뒷받침하는 것은 든든한 국방과 우리의 힘"이라고 역설했다. 경기도가 접경지역으로서 국방과 주민 안전을 위해 헌신하는 군부대에 최대한 지원하고 협력하겠다는 의지를 표명했다.


김 지사는 이날 부대와 수해 복구 유공자 6명에게 표창장을 수여하고 경기도 위문금을 전달했다. 표창을 받은 황상보 일병은 이등병임에도 자발적으로 대민지원에 나섰으며, 최형호 병장은 총 8회 출동 후 임기제 부사관에 지원하는 등 맹호부대 장병들의 헌신적인 사례가 소개되었다.


맹호부대원들은 지난 7~8월 호우 당시 2만581명(누적 인원)이 투입돼 실종자 수색, 침수 가옥 복구, 토사 제거 등을 지원했다.

또한 김 지사는 맹호부대 출신으로 1965년 수류탄 사고에서 몸을 덮쳐 부하들을 구하고 산화한 고(故) 강재구 소령을 언급하며 부대의 전통과 역사를 되새겼다.


김성구 사단장은 "우리 노력을 지사님께서 다 알아주셔서 기쁨이 2배가 됐다. 지사님 방문은 우리 사단의 앞으로의 전투력, 임무 수행에 자부심을 가지는 큰 계기"라며 영상으로 시청하던 지휘관들에게 즉석으로 "지사님께 경례 한 번 합시다. 차렷, 지사님에 대하여 경례"라고 지시했다.

김동연 지사 "군이 있어 국민 안전…평화는 든든한 국방 뒷받침" 김동연 경기도지사가 17일 가평군에 위치한 수도기계화보병사단, 일명 '맹호부대'를 방문해 올여름 집중호우 당시 헌신적인 수해복구 지원을 펼친 장병들에게 감사를 전하고 표창을 수여한 후 기념촬영을 하고 있다. 경기도 제공

맹호부대는 1949년 용산에서 수도경비사령부로 창설된 뒤 1973년 대한민국 최초로 기계화보병부대로 개편됐다. 베트남전쟁 파병 부대 중 하나다. 현재도 최정예 주력 부대로 꼽힌다.


1965년 수류탄 훈련 중 떨어진 수류탄을 몸으로 덮어 부하들의 생명을 구한 고 강재구 소령이 이 부대 출신이다. 강 소령은 육군사관학교를 졸업하고 1965년 8월 파월 맹호부대에 지원했다. 파월을 앞두고 중대원들과 함께 실전훈련을 하는 도중 한 병사가 수류탄을 잘못 투척하는 실수를 범해 전 중대원이 위험에 처하자 몸으로 수류탄을 덮쳐 부하들을 구하고 자신은 산화했다. 당시 강 소령은 만 28세였다.


경기도는 이처럼 재난 현장에 투입되는 군 장병들이 위험에 노출되지 않도록 지난해부터 '경기도 재난복구지원 군장병 상해보험 가입지원' 사업을 실시하고 있다. 수해, 폭설, 사고 등 도내 재난복구 현장에 동원되는 군 장병들이 임무 중 예기치 못한 사고를 당할 경우 경기도가 보험료를 전액 지원한다.


2023년 7월 해병대 채상병 사망사고를 계기로, 2024년 5월 전국 최초로 '경기도 재난복구지원 군 장병 안전 확보 및 지원 조례'를 제정했다.


지난해 6개 시군 1567명, 올해 5개 시군 3155명의 군장병이 보험에 가입했다. 이 사업은 전북, 충북, 강원 등으로 확산되고 있다.


김동연 지사 "군이 있어 국민 안전…평화는 든든한 국방 뒷받침" 김동연 경기도지사가 17일 가평군에 위치한 수도기계화보병사단, 일명 '맹호부대'를 방문해 강성구 사단장에게 위문금을 전달하고 있다. 경기도 제공

김동연 지사는 이날 가평읍에서 미복귀 수해 피해 이재민 3명과 오찬을 함께하며 위로했다. 이들은 지난 7월 호우로 주택이 무너져 보수가 완료될 때까지 민간숙박시설에서 지내고 있다. 가평은 7월 22일 특별재난지역으로 선포됐으며 긴급지원비 86억원과 통신·전력·도로 등 복구지원을 위한 도비 271억원, 재난지원금 121억원 등을 투입해 복구 활동이 마무리되고 있다.




가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
