양주시, 25일 EBS 나비효과 윤혜정 선생님 초청 '전문가 특강' 개최

'네 꿈에 날개를 달아줄 만점 국어의 시작과 끝' 주제로

학생·시민 대상 특강 진행

경기 양주시가 오는 25일 경기섬유종합지원센터 대강당에서 교육발전특구 시범지역 사업의 일환으로 3회 예정된 전문가 특강 시리즈중 첫 번째 강연을 개최한다.

양주시가 오는 25일 EBS 대표 강사이자 '나비효과'로 잘 알려진 윤혜정 선생님을 초청해 '네 꿈에 날개를 달아줄 만점 국어의 시작과 끝'을 주제로강연을 한다. 양주시 제공

이번 강연에는 EBS 대표 강사이자 '나비효과'로 잘 알려진 윤혜정 선생님이 초청되어 '네 꿈에 날개를 달아줄 만점 국어의 시작과 끝'이라는 주제로 학생을 비롯한 지역 주민들과 만날 예정이다.

이번 특강은 최근 수능 국어 출제 경향을 비롯해 내신 대비까지 아우르는 효과적인 공부 전략을 소개하는 등 효율적인 국어 학습법을 다룬다. 강연 후에는 질의응답을 통해 참석자들의 학습 고민에 대한 맞춤형 조언도 제공한다.

참여 신청은 양주시 진로진학 누리집 또는 홍보 포스터 내 QR코드를 통해 가능하며, 선착순으로 모집한다.

정유진 양주시 미래교육과장은 "윤혜정 선생님 특강이 학생들에게 실질적인 학습 도움과 새로운 동기부여가 되길 바라며, 양주시는 앞으로도 학생 중심의 교육 환경 조성을 통해 미래인재 양성의 토대를 다져나가겠다"고 전했다.





양주시는 앞으로도 다양한 분야의 전문가를 초청해 학생 중심의 교육 문화 확산과 지역 교육역량 강화에 박차를 가할 예정이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

