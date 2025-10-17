“고마워! 함께 해 줘서”… 청송군, 청소년페스티벌 ‘고·함’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 청송군은 지난 16일 청송아지트 야외무대에서 청송군 청소년 페스티벌 '고·함(고마워! 함께 해 줘서)'을 성황리에 개최했다.

이번 행사는 '2025 청소년 가을 문화 축제 주간', '청송군 청소년 가을 페스타'의 두 번째 프로그램으로 마련돼, 지역 청소년들이 과학·문화·예술을 통해 가을의 정취를 만끽하는 시간을 가졌다.

1부에서는 '청소년 지오페스티벌'을 주제로, 암석과 화석을 활용한 지질과학 체험 부스와 '과학퀴즈 도전! 골든벨'이 운영됐다. 청소년들은 직접 눈으로 보고 손으로 만지는 생생한 체험을 통해 지질과 과학에 대한 흥미를 높였다.

청송군 청소년페스티벌 '고·함' 개최. 청송군 제공

2부에서는 '청송아지트 가을 버스킹'이 열려 가족과 친구들이 함께 준비한 무대를 선보였다. 소중한 사람과 함께 꾸민 무대는 관객들에게 따뜻한 감동을 전했으며, 초대가수 싸이렌의 공연이 더해져 축제의 열기를 한층 끌어올렸다.

청소년 페스티벌 '고·함'은 2018년 청송군 청소년참여기구의 제안으로 시작된 정책으로, 청소년들이 다양한 예술 활동에 참여하며 누구도 소외되지 않는 청소년 문화를 조성하고 자기 주도적인 청소년활동을 활성화하기 위해 매년 개최되고 있다.





윤경희 군수는 "이번 행사가 청소년들이 과학적 호기심과 문화적 감성을 함께 키울 수 있는 시간이 됐길 바란다"며 "앞으로도 청소년들의 꿈과 열정을 응원하기 위해 더욱 풍성한 청소년 페스티벌을 준비하겠다"라고 말했다.





