"플라스틱 폐기물 재활용" 현대차, 인도네시아에 자원순환 시설 구축

인도네시아, 플라스틱 폐기물로 '골머리'

현대차, 브카시에 플라스틱 순환시설 개소

현대자동차가 인도네시아 브카시에 지역주민 주도형 플라스틱 자원순환시설을 구축하고 지속가능한 자원순환 생태계 조성에 나섰다.

현대차는 16일(현지시간) 인도네시아 브카시에서 '지역주민 주도형 플라스틱 자원순환시설 개소식'을 진행했다고 17일 밝혔다. 이날 행사에는 방현철 현대차 인도네시아 생산법인장, 데디 물야디 인도네시아 서자바주 주지사 등 주요 관계자들이 참석했다.

인도네시아는 급격한 도시화와 인구 증가로 인해 세계 3위 수준의 플라스틱 폐기물을 배출하고 있으며, 이에 따른 환경·사회적 문제가 심화되고 있다.

지난 2022년 현대차는 생산공장이 위치한 인도네시아 브카시에 리사이클링 센터를 설립했다. 올해는 플라스틱 자원순환시설까지 추가 개소하며 플라스틱 폐기물 문제 해결에 적극 나서기로했다.

현대차가 인도네시아 브카시에 구축한 플라스틱 자원순환시설. 현대차 제공

자원순환시설은 지역주민 대상 환경 교육, 굿즈 제작 등 기존 리사이클링 센터의 기능뿐 아니라 ▲폐플라스틱 수거 ▲세척 및 분쇄 ▲재생원료 생산·판매 등 다양한 역할을 수행한다.

특히 지역주민협동조합이 시설 운영 전 과정에 참여하며, 발생한 수익금은 다시 자원순환시설을 위해 쓰인다. 현대차는 굿네이버스와 협력해 ▲지역주민협동조합 구성 ▲인력 채용 및 운영 교육 등을 담당하고, 현지 폐플라스틱 원료 공급 기관과 함께 지역주민을 대상으로 체계화된 리사이클링 교육도 실시할 계획이다.





현대차 관계자는 "이번 자원순환시설 구축은 폐기물을 원료화해 순환 구조를 만들었다는 점에서 의미가 있다"며 "현대차는 앞으로도 다양한 협력체계를 기반으로 지역사회 환경 문제를 개선하기 위해 노력해 나갈 것"이라고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

