구윤철 "베선트 만났다…선불 3500억달러 어려움 내부 논의 반영될 것"

미국 워싱턴D.C.에서 열린 주요 20개국(G20) 재무장관 회의에 참석 중인 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 16일(현지시간) 한미 관세협상과 관련 "전날 스콧 베선트 미 재무장관과 회의장에서 만나 한국 외환시장 상황과 한미 간 협력 방향을 허심탄회하게 논의했다"고 밝혔다.

구 부총리는 이날 오후 미국 국제통화기금(IMF) 본부에서 진행한 동행기자단 간담회에서 "베선트 장관은 한국의 외환보유액, 환율 동향 등 외환시장 상황을 정확히 이해하고 있으며, 한국 외환시장 안정이 한국뿐 아니라 미국에도 이익이라는 점에 공감하고 있다"며 이같이 말했다.

앞서 구 부총리는 한미 관세협상의 최대쟁점인 한국이 약속한 3500억달러(약 500조원) 규모의 대미투자 방식을 놓고 G20 재무장관 회의에서 베선트 장관을 만나 관련 논의를 진행하겠다고 밝혔다.

구 부총리는 "관세협상은 하워드 러트닉 미국 상무장관 담당이지만, 외환시장 안정 문제는 베선트 장관과 긴밀히 협력하고 있다"며 "베선트 장관은 한국 원화가 과도하게 절하되는 것이 미국에도 불리하다는 점을 인식하고 있다"고 강조했다. 한미관세 협상과 관련해 한국 외환 안정이 필요하다는 점을 미국 측도 공감하고, 지원 의사를 분명히 했다는 게 구 부총리의 설명이다.

구 부총리는 한미 관세협상과 관련해 정부 측이 제시한 '무제한 통화스와프 체결'에 대해 "통화스와프는 협상 결과에 따라 필요할 수도, 아닐 수도 있는 옵션 중 하나"라며 "스와프가 되면 모든 게 해결되는 것처럼 보는 건 오해"라고 말했다. 그러면서 "관세협상 진행에 따라 필요한 외환 규모가 달라질 수 있고, 외환조달 방식 중 하나로 스와프를 고려할 수 있지만 스와프만 보는 건 맞지 않다"고 덧붙였다.

당초 구 부총리가 관세협상을 위해 이날 미국 관리예산국(OMB)과 면담할 것이란 관측에 대해선 국제통화금융위원회(IMFC) 회의 일정으로 자리에 함께하지 않았다고 밝혔다. 구 부총리는 "산업통상자원부가 '마스가(MASGA)' 관련 논의를 위해 OMB를 방문했고, 미국 측에 협조를 요청하고 설명하는 역할을 수행했다"고 말했다.

구 부총리는 관세협상 타결 시점에 대해선 "상대가 있는 일이라 유동적이고 국익에 맞으면 가능한 한 빨리 타결하는 게 바람직하다"면서도 '아시아태평양경제협력체(APEC)' 정상회의 전 타결이 이상적이지만 시한을 단정할 수 없다. 관세 25% 이슈가 워낙 크기 때문에 속도감 있게 협상 중"이라고 답했다.

3500억달러의 대미투자 선불지급과 관련해선 "초기에는 관련 논의가 있었지만 한국 측이 한꺼번에 납부는 현실적으로 어렵다는 입장을 전달했다"며 "베선트 장관이 이 사정을 이해하고 내부 논의에 반영한 것으로 보인다. 이 부분에 진전이 있다"고 평가했다.

러트닉 상무장관과의 추가 면담 가능성에 대해선 "이번 방미 일정 중에는 별도 회동 계획은 없다"며 "산업부 장관이 주관하는 협상으로, 지원 역할에 집중할 것"이라고 말했다.





구 부총리는 "환율은 관세협상뿐 아니라 미중 갈등, 일본 정치 변수 등 복합 요인의 영향을 받는다"며 "다만 관세협상 타결 시 환율 안정·원화 강세 요인으로 작용할 가능성 높다. 관세협상이 잘 되면 환율에 좋은 사인이 될 것"이라고 전망했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

