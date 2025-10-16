경기도·경기도주식회사, 중소기업 오프라인 판로지원 거래액 120억 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도주식회사, 오프라인 판로 지원사업

롯데마트·킴스클럽과 중소기업 제품 판매 기획전

롯데마트와 전국 단위 기획전 펼쳐 홍보 효과 톡톡

경기도와 경기도주식회사가 올해 도내 중소기업을 위한 오프라인 판로 지원 사업을 통해 약 120억원의 거래액을 기록했다고 16일 밝혔다.

오프라인 판로지원 성과. 경기도 제공

경기도주식회사는 올해 3월부터 대형유통채널인 롯데마트, 킴스클럽과 총 7번의 오프라인 상생특가 기획전(롯데마트 2회, 킴스클럽 5회)을 진행하면서 도내 180개사(社)의 제품 1500여개를 판매했다.

오프라인 판로 지원사업은 경기도주식회사가 경기도에게 위탁받아 운영하는 2025년 중소기업 마케팅 지원사업의 하나다. 경기도주식회사는 우수 중소기업의 유통판로 확대를 위해 지난 2023년부터 킴스클럽과 2024년부터는 롯데마트와 오프라인 기획전을 진행해왔다.

킴스클럽과 진행한 상생특가 기획전에서는 도내 기업의 농산품과 식품, 주방용품 등 20여종이 최대 50% 할인 판매하면서 현장에서 소비자들의 눈길을 끌며 약 72억원의 거래액을 기록했다.

롯데마트와는 5월, 7월 두 차례 대규모 기획전을 진행해 도내 기업의 홈앤리빙 등 500여종의 제품을 역시 50% 할인 판매하고 48억원의 거래액을 기록했다. 특히 롯데마트 전국 지점이 행사에 동참하면서 경기도 기업의 브랜드 홍보 효과도 함께 거뒀다.





이재준 경기도주식회사 대표이사는 "경기도주식회사 대형 유통 채널들과 함께 도내 기업들의 우수한 상품을 널리 알림과 동시에 판로 개척까지 해낼 수 있어서 기쁘다"며 "올해 남은 기간 오프라인 판로지원과 마찬가지로 다른 지원사업들에서도 괄목할 성과를 거둬 기업의 성장을 돕겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

