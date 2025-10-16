용인시 자활특화브랜드 '밥과함께라면 4호점' 단국대 인근에 개점

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이상일 시장 "자활사업 확산 위해 지속해서 지원할 것"

경기도 용인시는 시의 취약계층의 시장진입형 자활 사업인 '밥과함께라면' 4호점이 16일 단국대학교 인근에 문을 열었다고 밝혔다.

용인시의 취약계층 자활사업인 '밥과함께라면' 4호점 개점식에서 참석자들이 매장의 성공적인 운영을 응원하고 있다. 용인시 제공

이날 개소식에는 이상일 용인시장을 비롯해 지역자활센터 운영 법인인 용인YMCA 관계자 등 30여 명이 참석했다.

'밥과함께라면'은 2018년 8월 용인지역자활센터가 취약계층의 일자리 창출과 자립을 돕고자 기흥구 동백동에 사회서비스형 사업단으로 시작한 분식점이다.

이후 '밥과함께라면' 1호점은 시장진입형 분식사업단으로 성장했고, 2023년 8월 자활기업으로 독립했다. 그해 10월에는 기흥구 동백2동에 2호점이 문을 열었으며, 지난해 9월 처인구 삼가동에 3호점을 개소하면서 특허청에 상표 등록까지 마쳤다.

이번에 문을 연 4호점에는 올해 4월 한국자활복지개발원 공모사업에 선정돼 지원받은 사업비 7000만원과 용인시 자활기금 7000만원 등이 투입됐다.

특히 매장 인테리어와 시공을 지역 자활기업인 '한우리건축㈜'이 맡으면서 사회적 일자리 창출과 자활사업의 선순환 구조를 구축했다.

이 사업은 자활 우수사례로 성공을 거두면서 다른 지자체의 벤치마킹 대상이 되고 있다. 성남만남지역자활센터는 '밥과함께라면' 2호점에서 조리와 매장 운영 방식 등을 전수 받아 지난해 7월 '밥과함께라면' 성남만남점 문을 열었다.





이 시장은 "지역자활사업은 전국에서 용인시가 으뜸일 것"이라며 "전국 곳곳에 밥과함께라면 지점이 생길 수 있도록 시가 계속 응원하고 지원하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

