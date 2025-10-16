하동서 이동목욕차가 화물차 추돌 후 5m 추락 … 40대 여성 숨져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소방대원들이 추락한 이동식 목욕차에서 탑승자들을 구조하고 있다. 경남소방본부 제공

16일 오전 8시 37분께 경남 하동군 하동읍의 한 주유소 앞 왕복 2차선 국도를 달리던 이동식 목욕차가 앞서 달리던 1t 화물차를 들이받았다.

이 사고로 목욕차가 도로 오른쪽 5m 아래 강 둔치로 추락했고 화물차는 왼쪽에 있던 옹벽을 들이받고 멈춰 섰다.

목욕차 조수석에 타고 있던 지역 자활센터 근로자 40대 여성 A 씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 결국 유명을 달리했다.

이동식 목욕차 운전사 60대 B 씨와 다른 동승자 50대 여성 C 씨, 화물차 운전자 60대 D 씨 등 3명은 경상을 입고 병원에 이송됐다.





경찰은 이동식 목욕차가 중앙선을 침범해 추월하다 맞은 편에서 오는 차량을 보고 원래 차선에 돌아가려던 과정에서 사고를 낸 것으로 보고 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등을 통해 정확한 사고 경위를 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

