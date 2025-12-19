"배달 5년 만에 '3억' 벌어"…20대 배달기사의 비결은

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하루 13시간·주 7일 근무

3억 벌어 2억3500만원 저축

중국에서 5년간 배달 일을 하며 112만위안(약 2억3500만원)을 저축한 배달 기사가 화제다.

18일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 상하이시에 사는 장쉐창(25)은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 지난 5년간 배달 일을 하며 140만위안(약 3억원)을 벌어 2억여원 이상을 저축했다는 내용의 영상을 올렸다.

중국에서 5년간 배달 일을 하며 3억원을 벌어 2억원 넘게 저축한 20대 배달 기사. 웨이보 캡처

장쉐창은 2020년 대형 플랫폼 업체의 배달원으로 근무하기 위해 상하이로 건너왔다. 장쉐창은 고향인 중국 남동부 푸젠성 장저우에서 친구와 동업하던 식당을 폐업하면서 5만위안(약 1050만원)의 채무를 떠안은 상태였다고 한다.

"필수품만 사고 절약"…5년간 2억원 저축

장쉐창은 지난 5년간 배달 업무로 총 140만 위안을 벌어들였다. 빚 상환과 생활비를 제외한 뒤 112만위안을 저축한 것. 그는 "기본적인 생활필수품 외에는 다른 지출이 없다"며 "하루에 약 13시간씩, 일주일에 7일 일하고 식사와 잠자는 시간을 제외하면 모든 시간을 음식 배달하는 데 썼다"고 설명했다.

그 비법은 바로 '성실함'이었다. 장쉐창의 근무 시간은 오전 10시40분부터 다음 날 오전 1시까지다. 다만 충분한 체력을 유지하기 위해 매일 8시간30분의 수면 시간은 지킨다고 한다. 그는 "한 달에 300건이 넘는 주문을 처리하며 각 주문당 평균 25분이 소요된다"면서 "지금까지 배달한 총거리는 32만4000㎞에 달한다"고 말했다.

1억 투자해 식당 개업 계획

이 같은 성실함 덕분에 그는 동료들 사이에서 '주문왕'이라는 별명을 얻었다. 장쉐창이 근무 중인 상하이 민항구 배달센터 소장 옌은 "그는 말이 많지 않고 오로지 음식 배달에만 전념한다"며 "걷는 모습을 본 적이 없다. 항상 뛰기만 한다"고 전했다. 옌 소장은 "우리 업계에서는 열심히 일할수록 더 많은 돈을 벌 수 있다"며 "장쉐창은 매우 열심히 일하면서 검소하기까지 한 보기 드문 사례"라고 칭찬했다.





장쉐창은 내년 상반기 상하이에 아침 식사 전문점 두 곳을 개업하기 위해 80만위안(약 1억6700만원)을 투자할 계획이라고 알렸다. 현지 누리꾼들은 "멋진 청년", "정말 성실하다", "어린 친구지만 배울 점이 많다" "젊은이들에게 좋은 본보기가 되겠다" 등의 반응을 보였다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

