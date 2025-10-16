최태원 "우리 경제에 도움 되도록 최선"…한미 관세협상 지원 의지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 김포공항 통해 미국 출장길

재계 총수들과 트럼프 별장 회동

'스타게이트' 협력·정부 지원 관측

최태원 SK그룹 회장이 16일 미국 출장에 나서며 정부의 관세협상 측면 지원과 관련해 "우리 경제에 기여가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

최태원 SK그룹 회장이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 관세 협상 지원과 투자 유치 행사에 참석하기 위해 16일 오후 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 출국하고 있다. 오지은 기자

AD

최 회장은 이날 오후 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SGBAC)에서 미국 출장의 목표를 묻는 취재진 물음에 "어려운 경제현안이 상당히 많다"며 이같이 답했다. 최 회장은 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹, 구광모 LG그룹 회장, 김동관 한화 부회장 등 국내 기업 총수과 손정의 소프트뱅크 회장의 초청으로 미국 플로리다주에 있는 도널드 트럼프 미국 대통령의 마러라고 별장에 모인다.

재계 안팎에선는 최 회장 등이 손 회장과 함께 초대형 인공지능(AI) 인프라 프로젝트 '스타게이트' 협력 방안이 논의할 것이란 예상이 나온다. 또 최 회장을 비롯한 총수들의 미국 방문 시점이 우리 정부 관세협상 관계자들의 방미 시기와 겹치는 만큼 정부를 위한 측면 지원에 나설 것이란 관측도 있다.





AD

최 회장은 자신의 이혼 소송과 관련한 대법원 판결에 대해서는 "더 이상 할 말이 없다"고 했다. 앞서 대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 이날 오전 최 회장과 노 관장 간 이혼소송 상고심에서 최 회장이 노 관장에게 1조3808억원을 지급해야 한다는 원심 판단을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 파기환송심은 최 회장이 지급해야 할 재산분할금을 다시 산정하게 된다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>