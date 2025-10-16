박현선 광주 동구중독관리통합센터장 '복지부 장관 표창'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박현선 동구중독관리통합지원센터장.

광주 동구는 '2025 정신건강의 날' 기념식에서 박현선 동구중독관리통합지원센터장이 보건복지부 장관 표창을 받았다고 16일 밝혔다.

이번 표창은 정신건강 분야에서 헌신적으로 활동해 온 유공자에게 수여되는 상으로, 박 센터장은 지역사회 중독 문제 해결을 위한 적극적인 개입과 회복 지원 체계를 구축한 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다.

박 센터장은 다년간 중독관리통합지원센터에서 근무하며, 주민을 위한 중독예방 교육, 회복자 지원 프로그램, 지역기관 협력체계 구축 등에 앞장서 왔다. 중독자들이 지역사회에서 회복의 가능성을 발견하고 삶을 회복할 수 있도록 지속적인 동행과 실천 중심의 사례 관리를 펼쳐왔다.





박 센터장은 "이 상은 제 개인이 아닌, 함께 회복을 위해 노력해 온 지역사회와 동료들의 공로다"며 "앞으로도 중독으로 고통받는 이들이 다시 삶을 회복할 수 있도록 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

