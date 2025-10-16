"니가 가라, 캄보디아" 파견자 증원에 엇갈리는 경찰 반응

경찰, 현지 파견 3명서 8명으로 늘릴 예정

코리안 데스크 설치..엄격한 지원 요건 논란도

최근 캄보디아 내 한국인 납치·감금 사건에 대해 일각서 정부의 소극적 대응에 대한 비판이 나오는 가운데, 경찰이 캄보디아 내 범죄 단지가 밀집한 시아누크빌 지역에 '코리안 데스크'(한인 사건 처리 전담 경찰관) 설치를 추진 중이다. 16일 연합뉴스는 지난 14일 경찰 내부망에 올라온 '캄보디아 대사관 협력관 모집 공고'에 달린 첫 댓글과 경찰 내 내부 반응에 대해 소개했다.

AD

먼저 이 공고에 첫 댓글을 단 이는 2017년 '어금니 아빠' 수사 등 굵직한 사건을 맡았던 강원 원주경찰서 이진학 형사과장(57)이다. 이 과장은 16일 연합뉴스와의 통화에서 "퇴직이 얼마 안 남았지만, 국민을 위해 봉사하거나 헌신할 수 있는 방법이 없을까 생각했다"라며 "자국민 탈출을 돕는다면 영어 잘하는 인원 외에도 경험이 풍부한 사람이 필요하지 않을까 싶었다"고 했다. 특히, 이 과장이 "최소한 한 명 정도는 조직폭력 수사를 해보고 현장 경험이 풍부한 사람을 뽑아야 하지 않을까"라고 하자, "수사 분야에서 오래 근무하셔서 지식도 풍부하고 노련한 과장님이 적격"이라는 등의 댓글이 달렸다.

하지만 그는 유효한 영어 성적을 보유하지 못해 실제 지원은 못한 것으로 전해졌다. 지원 요건은 토익(TOEIC) 790점·토플(TOEFL) 86점·텝스(TEPS) 385점이다. 어학 능력은 현지 경찰과 정보 공유, 공조 수사를 위해 필요하다는 설명이다. 이 가운데 경찰은 파견자 증원과 함께 캄보디아 내 '코리안 데스크'(한인 사건 처리 전담 경찰관) 신설도 추진 중이다.

국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 위성곤 의원이 16일 경찰청으로부터 제출받은 '캄보디아 지역 치안 대응 계획'에 따르면, 경찰은 현지 파견 경찰관을 기존 3명(주재관 1명·협력관 2명)에서 8명으로 늘리는 방안을 마련했다. 급증하는 납치·감금 사건 대응을 위해 최소 5명은 증원해야 한다는 것이다. 먼저 납치·감금이 빈발하는 시아누크빌에 '코리안 데스크'를 설치, 경찰관 2명이 한국인 납치·감금 사건을 전담할 계획이다.

파견자 증원·코리안 데스크 설치에 엇갈리는 경찰 내부

경찰 내부 반응은 크게 엇갈린다. 앞서 이 과장과 같이 지원에 열의를 보이는 이들이 있는가 하면 회의적으로 바라보는 시선도 있다. 특히 젊은 경찰들이 주로 쓰는 익명 게시판 '블라인드'에선 "날아가는 자리다. 데스크 한두 개 깐다고 뭐가 되느냐", "엄청 파격적인 혜택이라도 있는 게 아니면 저딴 데를 누가 가느냐"는 의견이 나온다. 특히 토익 점수 등의 지원 요건에 대해 "순경 출신은 지원할 생각하지 마라. 초엘리트 경찰대 출신에 변호사 자격을 갖추고 영어 능통한 사람만 갈 수 있다"는 등의 냉소적 반응도 적지 않은 상황이다.

캄보디아에서 한국인 납치ㆍ감금이 잇따라 발생하며 정부가 대응에 나선 가운데 16일(현지시간) 캄보디아 프놈펜 인근 프린스그룹이 운영하는 범죄단지로 알려진 태자단지의 모습. 연합뉴스

한 경찰 관계자는 "일이 폭증세인 데다 수사권이 없는 나라에서 활동하기 어려울 텐데 지원자가 많을까 싶다"라며 "캄보디아어가 가능한 외사 특채 경찰 위주로 보내는 게 좋다고 생각한다"고 전했다. 경찰은 19일까지 지원서를 접수한 뒤 21일까지 서류 심사를 마치고 면접을 볼 예정이다. 여기서 선발된 2명은 빠르면 이달 말 캄보디아 대사관으로 파견되며, 현지 경찰 인력은 총 5명이 된다.





AD

경찰청이 올해 1월∼10월 인터폴(국제형사경찰기구)을 통해 캄보디아에 납치·감금 사건 관련 공조를 요청한 사건은 3건에 불과한 것으로 집계됐다. 위성곤 의원실

한편, 경찰청이 올해 1월∼10월 인터폴(국제형사경찰기구)을 통해 캄보디아에 납치·감금 사건 관련 공조를 요청한 사건은 3건에 불과한 것으로 집계됐다. 올해 8월까지 들어온 감금 신고 330건에 한참 못 미치는 수치다. 감금 관리직을 하던 한국인의 캄보디아 내 체류 여부, 감금 피해자의 현지 병원 진료기록(손가락 절단)·경찰 신고 이력 등 2건에 대해서는 회신이 이뤄졌다. 그러나 감금 피해자의 캄보디아 내 최종 접속 IP는 현재까지 미 회신 상태다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>