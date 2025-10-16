화순군, 17일 공공배달앱 '먹깨비' 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군민의 날 행사장 홍보부스

고인돌 가을꽃 축제 기념

전남 화순군이 오는 17일 제44회 화순군민의 날 행사장에서 화순 고인돌 가을꽃 축제 기념 공공배달앱 '먹깨비' 이벤트를 진행한다.

화순 고인돌 가을꽃 축제 기념 이벤트 홍보 이미지. 화순군 제공

16일 군에 따르면 이번 이벤트는 군민의 날 홍보부스에서 진행하며, 룰렛 게임에 참여하는 1,000명에게 3,000원 또는 5,000원 쿠폰 1매를 지급한다.

이날 지급된 쿠폰은 오는 17~31일 공공배달앱 '먹깨비'에서 결제 시 즉시 사용할 수 있으며, 다른 이벤트와 중복 할인도 가능하다.

공공배달앱 '먹깨비'는 소상공인의 배달앱 수수료 부담 완화를 위해 도입된 민관협력형 공공배달앱으로서, 민간배달앱 대비 훨씬 낮은 중개 수수료(1.5%)로 이용이 가능하며 별도의 입점비나 광고비가 없다.

군은 소상공인의 수수료 부담 완화 및 이용자 혜택 증진을 위해 11월, 12월에도 할인쿠폰 및 공짜 배달 등 추가적인 이벤트를 계획 중이다.





박용희 군 지역경제과장은 "이번 화순 고인돌 가을꽃 축제를 맞아 지역 소상공인이 상생할 수 있도록 공공배달앱 할인 이벤트를 추진한다"며 "소상공인의 경영 안정에 도움이 되고, 지역경제를 살리는 공공배달앱 먹깨비를 많이 이용해 주시면 좋겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

